Eerste ziekenhuismedewerkers donderdag gevaccineerd: 'Er zijn verdraaid weinig vaccins beschikbaar'

Zo'n driehonderd medewerkers van ziekenhuis Adrz en tweehonderd medewerkers van ziekenhuis ZorgSaam komen in aanmerking voor de eerste vaccinatieronde. Maar zijn er niet voldoende vaccins beschikbaar om die 500 medewerkers in te enten. Voor het Adrz zijn er 275 vaccins beschikbaar gesteld. Het is nog niet bekend hoeveel vaccins er daadwerkelijk richting ZorgSaam zullen komen.

Lijst met medewerkers

Artsen en verpleegkundigen van de acute zorg, de spoedeisende hulp, de IC en de ambulancedienst, worden als eerste uitgenodigd. Woordvoerder Ilona Wielemaker van Adrz vertelt dat het er een lijst is gemaakt: "We beginnen bovenaan de lijst met het uitnodigen van medewerkers."

Ziekenhuis ZorgSaam hoopt in drie dagen alle tweehonderd medewerkers acute zorg te vaccineren. "We plannen elke vijf minuten een vaccinatie", zegt woordvoerder René Maas. "Afhankelijk natuurlijk van de hoeveelheid vaccins die we krijgen."

Grote vaccinatiebereidheid

De vaccinatiebereidheid onder het ziekenhuispersoneel is volgens Sjors van Lieshout groot: "Met de vaccinacties creëren we maximale ruimte voor mensen die besmet zijn met het coronavirus. Wanneer je geen vaccin neemt en ziek wordt, dan betekent dat dat er geen zorg verleend kan worden. Dat maakt dat er enorm veel medewerkers bereid zijn om het vaccin te nemen. Ik schat dat zo'n 90 procent van de collega's bereid is om zich te laten vaccineren", zegt Van Lieshout.

Sjors van Lieshout, voorzitter van het crisisbureau van het Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf vrijdag 15 januari begint de vaccinatie voor medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Dat gebeurt in de Zeelandhallen in Goes en in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

Lees ook: