Vleermuis met grote oren komt bijna niet meer voor in Zeeland

De grijze grootoorvleermuis heeft de afgelopen jaren veel terrein verloren in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. (foto: Stichting Landschapsbeheer)

Het onderzoek naar de populatie van grootoorvleermuizen duurt drie jaar, waarvan het eerste onderzoeksjaar voorbij is. In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer werd een tussenbalans opgemaakt met ecoloog Lucien Calle van Landschapsbeheer Zeeland en stagiaire Laetitia Geraerts.

Grote oren

De grootoorvleermuis heeft, zoals de naam al doet vermoeden, grote oren. De vleermuis vliegt, in tegenstelling tot andere soorten, langzaam en vangt insecten niet vliegend maar vanaf een plant of boom.

Calle: "Vleermuizen leven het liefst in half open gebieden, zoals bij sloten en dijken. Vroeger kwam je de grootoorvleermuis vaak tegen, nu zien we hem alleen nog maar sporadisch in Zeeuws-Vlaanderen."

Hoe dat komt weten de deskundigen niet. Er zijn wel vermoedens. Calle: "We zouden bomen kunnen planten in hun jachtgebied." Bomen zijn belangrijk omdat daar veel insecten leven. En verlichting is ook een factor die een rol zou kunnen spelen omdat dit de vleermuizen afschrikt. "Naast sportvelden en in kerktorens zou de verlichting anders afgesteld kunnen worden."

Niet storen in de kraamtijd

Ook moet er beter gekeken worden naar werkzaamheden bij kerken. "Als er wordt gerestaureerd zijn er procedures. Dat gaat niet altijd goed. In het verleden zagen we dat er op een bepaalde locatie zonder vergunning in de kraamtijd een dak werd verwijderd." Dat moet anders. "We zoeken hierover contact met instanties en mensen die op de torens werken, zoals aannemers."

We hebben met een zaklamp en een goede camera op zolders van kerken gezocht. " Laetitia Geraerts

Laetitia Geraets heeft als stagaire meegewerkt aan het onderzoek. "Het leek me zeer interessant. We hebben met een zaklamp en een goede camera op zolders van kerken gezocht. Dat viel wel tegen, maar op twee zolders kwamen we ze tegen."

Scherp blijven

Wordt de vleermuis met uitsterven bedreigd? Dat is nog niet het geval. Lucien Calle:" Deze soort doet het elders in Nederland weer wel goed." Maar hij hoopt wel dat het diertje over een paar jaar meer in Zeeland voorkomt. "We hebben een overzicht gemaakt van de plekken waar ze zitten. Nu gaan we de verbindingslijnen en de verlichting in kaart brengen. We moeten nu scherp blijven en de hiaten ontdekken."

Door het nemen van maatregelen moet de populatie van de grijze grootoorvleermuis groter worden.