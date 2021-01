Hulp in aantocht om huisartsentekort te lijf te gaan

In toekomst tekort aan huisartsen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland kunnen de huisartsenpraktijken de druk nu al vaak niet aan. Binnen acht jaar gaat ook nog eens de helft van de huisartsen met pensioen. In veel gevallen is er geen opvolger. Onderzoeksbureau Rebel verwacht dat het huisartsentekort in 2023 in Zeeland van alle provincies het hoogst is.

Arjan Roest van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie ziet het probleem van het huisartsentekort ook. "De Zeeuwse bevolking vergrijst en dus ook de huisartsen. Op dit moment zijn er te weinig opvolgers. Overigens is dat een landelijk probleem, alleen in Amsterdam zijn er genoeg huisartsen. Met dat landelijke tekort is het soms moeilijk om mensen voor Zeeland te werven. Dat geldt ook voor andere 'buitenregio's' als de Kop van Noord-Holland, Friesland en Twente."

Jonge huisartsen willen liefst parttime werken (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de oorzaken van het tekort is volgens Roest dat de nieuwe generatie huisartsen niet fulltime wil werken. "Voor één vertrekkende huisarts hebben we dus twee nieuwe nodig." Ook zien jonge huisartsen het vaak niet zitten in hun eentje een praktijk te runnen. Het bundelen van huidige praktijken zou daar een oplossing voor kunnen zijn, aldus de huisarts. Een bestaand project waar de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie al mee bezig is, is het opkopen van praktijken om daar waarnemers in zetten in de hoop dat die uiteindelijk willen blijven.

Ook zou de huisartsenopleiding soelaas kunnen bieden. Toen de door het Rijk beloofde marinierskazerne niet doorging, werd als één van de compensatiepunten een eigen Zeeuwse huisartsenopleiding beloofd. Ook krijgt Vlissingen een regionaal gezondheidscentrum en er komt meer geld voor de Zeeuwse zorginfrastructuur. Voor Roest is het niet helemaal duidelijk of bestaande, reeds toegezegde landelijke opleidingscapaciteit toegezegd wordt aan Zeeland óf dat er echt een opleidingscentrum komt. De gesprekken met VWS zijn daar nu over gaande.

Concrete resultaten

Roest is blij met de toegezegde steun, maar heeft wel één kanttekening: "Het is heel fijn dat er meegedacht wordt, soms blijf je zelf in je eigen denkkoker zitten. Wel hoop ik dat het niet bij plannen blijft en dat de hulp leidt tot concrete resultaten."