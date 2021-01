Terneuzen wil met strengere regels criminele bedrijven weren

De fractie van het CDA in Terneuzen heeft een motie van deze strekking ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad. Die is unaniem aangenomen.

Infiltratie door criminelen

"Criminelen proberen op allerlei manieren te infiltreren in de bovenwereld", zegt fractievoorzitter Jos van Ginneken van het CDA in Terneuzen. "Dit gebeurt onder meer door met crimineel geld bedrijven op te richten om deze te gebruiken voor witwaspraktijken. Wij willen daarom dat de Bibob-regels aangescherpt worden."

De Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is in 2003 ingesteld. Gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen kunnen daarmee de integriteit beoordelen van mensen die een vergunning of subsidie aanvragen. Dat gebeurt onder meer door het landelijk bureau BIBOB.

"De Bibob is een instrument waarmee bepaalde bedrijven worden doorgelicht op crimineel geld" zegt Van Ginneken. "Op dit moment gebeurt dat in Terneuzen al bij horecabedrijven, coffeeshops en bordelen. Wat ons betreft wordt die lijst uitgebreid naar andere risicobranches. Zoals bijvoorbeeld kappers en sloperijen."

Niet meteen verdacht

Volgens Van Ginneken plaats je dit soort bedrijven hiermee niet meteen in het verdachtenbankje. "Het gaat erom te voorkomen dat malafide investeerders doordringen in de bovenwereld", zegt hij. "Zeker in deze tijd waar ondernemers krap bij kas zitten is het belangrijk om hen hiervoor te blijven waarschuwen. Een aangescherpt Bibob-beleid is daarvoor een extra stok achter de deur."