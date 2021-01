Corona in Zeeland: geen nieuwe ziekenhuisopnamen en overlijdens gemeld

(foto: Omroep Zeeland)

Dagelijks berekent Omroep Zeeland het zevendagentotaal per regio. Hoeveel patiënten zijn er de afgelopen zeven dagen bij elkaar opgeteld bijgekomen? Daarmee voorkom je dat je naar incidentele fluctuaties kijkt. Op onderstaande kaart is te zien dat er rond de kerstdagen meer geregistreerde besmettingen waren dan nu. De laatste dagen is de lijn in alle Zeeuwse regio's redelijk stabiel.

De afgelopen 24 uur zijn de meeste besmettingen gemeld in Vlissingen, daar werden vijftien besmettingen geregistreerd, gevolgd door Middelburg met twaalf nieuwe besmettingen en Reimerswaal en Tholen met elf.

Per gemeente

vr 1 jan za 2 jan zo 3 jan ma 4 jan di 5 jan Borsele 6 12 6 7 6 Goes 14 21 15 15 10 Hulst 5 5 14 2 2 Kapelle 5 9 1 1 2 Middelburg 22 14 21 8 12 Noord-Beveland 1 2 0 3 1 Reimerswaal 24 24 14 15 11 Schouwen-Duiveland 13 8 12 3 8 Sluis 16 10 12 6 4 Terneuzen 24 21 17 13 8 Tholen 9 5 12 10 11 Veere 7 17 6 7 1 Vlissingen 21 19 17 10 15 Zeeland totaal 167 167 147 100 91

Landelijk ziet het RIVM nog geen "overtuigende effecten" van de lockdown die sinds half december van kracht is. Het aantal positieve tests nam wel af, maar veel minder mensen lieten zich testen, dat nam af van ongeveer 410.000 naar 350.000 per week. Daardoor steeg het aantal positieve tests van 13 naar 14,7 procent, ongeveer evenveel als twee weken geleden.

Premier Mark Rutte zegt "niet erg hoopvol" te zijn over wat kan na 19 januari. Hij wil nog niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen of een verlenging van de lockdown. Specialisten en experts van het Outbreak Management Team buigen zich vrijdag over de maatregelen en brengen begin volgende week een advies naar buiten. Op 12 januari wordt duidelijkheid verwacht of de lockdown, die tot 19 januari loopt, langer gaat duren.