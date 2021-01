Provincie Zeeland geeft vooralsnog 7,5 miljoen subsidie aan planbureau en bibliotheek

(foto: Marian van der Weide)

Dit jaar wordt er een besluit genomen over de toekomst van het Planbureau. Dat zou invloed kunnen hebben op de subsidie, omdat er gekeken wordt om dit onderdeel elders onder te brengen. Vorig jaar kreeg ZB ongeveer hetzelfde bedrag. De subsidie is overigens niet bestemd voor bijvoorbeeld het uitlenen van boeken aan leden, maar gaat naar verschillende activiteiten op cultureel, educatief en wetenschappelijk gebied en het uitlenen van boeken aan docenten en studenten.

Het Planbureau is het Zeeuwse onderzoeksbureau dat bijvoorbeeld onderzoek doet naar de bevolking in Zeeland. In 2018 kwam het in opspraak omdat een fout werd gemaakt in de berekeningen.

Er worden nu gesprekken gevoerd met de Hogeschool Zeeland, waar het planbureau onder moet gaan vallen, over waar het planbureau gevestigd gaat worden. In het eerste kwartaal van dit jaar moet hier meer duidelijk over worden.