Marjoleijn twijfelt over vaccinatie: 'Stel dat ik ooit kinderen wil, wat zijn dan de gevolgen?'

Marjoleijn Felius, teamcoach bij Zorgstroom, twijfelt of ze gevaccineerd wil worden tegen corona. (foto: Omroep Zeeland)

Ze vindt het spannend. "Met name omdat het een nieuw vaccin is. Wat zouden de bijwerkingen kunnen zijn? Wat zijn de gevolgen op lange termijn?" Vooral over dat laatste maakte ze zich zorgen. "Ik ben nu dertig, stel dat ik ooit kinderen wil, zou het daar effect op kunnen hebben?"

'Vreselijke verhalen, totdat je je erin verdiept'

Wat doe je dan? Googelen. Zo ook Felius. "Als je maar goed genoeg zoekt op internet, zie je de meest vreselijke verhalen voorbij komen. Maar als je je erin verdiept, dan blijkt zo'n vaccinatie eigenlijk hoogstwaarschijnlijk helemaal geen kwaad te kunnen." Zelf werd ze uiteindelijk vooral gerustgesteld door een filmpje waarin professor Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC bespreekt hoe gevaarlijk het coronavaccin is.

"Zij legt ook uit: zo werkt een vaccinatie helemaal niet. Die kan je DNA niet aantasten," een andere zorg van Felius, "hoogstens je immuunsysteem, dat er een auto-immuunziekte zou kunnen ontstaan." Maar ook die kans is in elk geval kleiner dan 1 op 40.000, want niemand van de proefpersonen heeft tot nu toe dit soort bijwerkingen gekregen.

Voor Felius is het uiteindelijk een kwestie van afwegen geworden. "De kans dat ik corona krijg wanneer alles weer mag, is veel groter. En wat doet zuurstoftekort op lange termijn met je lichaam?" Uiteindelijk concludeerde ze: "Dan vormt een vaccin een minder groot risico dan wachten tot ik de heftige variant van corona heb gehad, zodat ik mogelijk immuun ben. Ook al ben ik jong, je weet ook niet wat daar de langetermijngevolgen van zijn."

Marjoleijn Felius twijfelde lang of ze zich wilde laten vaccineren

Felius is niet de enige die twijfelt, ze merkt dat haar collega's er wisselend instaan. Er wordt veel over gesproken op de werkvloer. Belangrijk, vindt Felius. "Mensen laten zich op zoveel verschillende manieren informeren dat er ook veel misinformatie is." Door er dieper op in te gaan, ontdek je of de informatie die je hebt klopt, zegt Felius.

Zelf is ze er ondertussen uit: vandaag heeft ze de GGD gebeld om een vaccinatie-afspraak te maken. Helaas kwam ze er vanwege de drukte niet doorheen.

Vaccinaties zorgmedewerkers Zo'n vijfduizend Zeeuwse zorgmedewerkers kregen gisteren een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zorgmedewerkers die in zorginstellingen werken en direct contact hebben met cliënten worden vanaf 15 januari gevaccineerd. Vanaf 7 januari worden de eerste ziekenhuismedewerkers gevaccineerd. Artsen en verpleegkundigen van de acute zorg, de spoedeisende hulp, de IC en de ambulancedienst, worden als eerste uitgenodigd. Dat zijn zo'n driehonderd medewerkers in ziekenhuis Adrz in Goes en tweehonderd medewerkers in ziekenhuis ZorgSaam.

