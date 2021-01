Adriënne viert vakantie in Australië, 'iedere dag besluiten we maar een dagje langer te blijven'

Adriënne en haar man Ben (foto: Adriënne Verburg)

Het is niet zo dat corona helemaal niet meer bestaat in Australië. "Als we een horecagelegenheid ingaan, moeten we inchecken met een app op onze telefoon. Als iemand corona heeft, kunnen ze gelijk tracken waar die persoon is geweest en met wie hij of zij contact heeft gehad. Iedereen doet dat gewoon, daar is geen gedoe over."

Adriënne vertelde in de radio-uitzending van Zeeland Komt Thuis niet alleen over corona, maar ook over haar (bijna) vlammende jaarwisseling:

Volgens Adriënne komt corona alleen nog per vliegtuig het land binnen. "Maar die mensen zitten allemaal in hotels." En dus konden Adriënne en haar man op 2 januari gewoon naar de bruiloft van zijn beste vriend. Al dreigde een bosbrand op 1 januari bijna roet in het eten te gooien. "De avond ervoor was er bliksem ingeslagen." Adriënne en haar man stonden paraat met hun blusapparatuur, maar ingrijpen was niet nodig.

Corona in Australië Australië geldt als succesvol in de bestrijding van de virusuitbraak, maar onlangs doken er nieuwe clusters infecties op in Sydney en Melbourne, de twee grootste steden van het land. Sinds het begin van de pandemie zijn ruim 28.000 besmettingen geregistreerd en waren er meer dan 900 coronadoden.

Adriënne is met vrienden in Esperance, een stad aan de kust van Australië (foto: Adriënne Verburg)

"Vorig jaar zijn er in dat gebied verschrikkelijke branden geweest. De wind heeft het nu in een gebied geduwd dat al uitgebrand was, er was daar niks meer om te branden. Het is hartstikke goed afgelopen voor iedereen." En dus kunnen Adriënne en haar man nu heerlijk genieten van hun vakantie in Esperance, een stad aan de kust waar de bruiloft plaatsvond. Morgen misschien weer de kennel bellen?