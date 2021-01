Een losse spijker kopen, dat kon bij Freddy's Doe Het Zelf Markt

Het pronkstuk van Freddy's doe het zelf markt, de weegschaal (foto: Omroep Zeeland)

De 66-jarige eigenaar van de winkel in de Dorpsstraat runt de zaak al 36 jaar. met zijn vrouw Vera. "Ik werkte eerst 13 jaar voor de vorige eigenaar en vanaf 1986 ben ik de baas. De winkel zelf bestaat bijna 100 jaar". Hij en zijn vrouw vonden het tijd om te stoppen, want 'ik moet er niet aan denken dat we hier tot ons tachtigste met een rollator spullen verkopen'.

Zes dagen per week met de winkel bezig

Een opvolger vinden lukte niet. "Onze eigen kinderen wilden niet en hebben een goeie baan. En ik wil niet dat ze net als mijn vrouw en ik jaar in jaar uit zes dagen in de week met de winkel bezig zijn. En verder had niemand interesse, of ze durven het niet aan vanwege de vele bouwmarkten", zegt hij terwijl hij door de winkel loopt. De spullen die er staan kunnen nu alleen via internet verkocht worden, vanwege corona. Hij hoopt na 19 januari bij het einde van de lockdown nog een week of vijf open te kunnen zijn om de laatste spullen te verkopen.

Pronkstuk in de winkel is de 90 jaar oude weegschaal waar de spijkers en boutjes en moertjes op afgewogen worden, desnoods per stuk. "Die weegschaal gaat naar mijn dochter, die vindt hem prachtig", zegt Freddy.