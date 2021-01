Goedemorgen! Driekoningen, coronavaccinatie en doe-het-zelfzaak

(foto: LNLNLN)

Nu de vaccinatiedatum steeds dichter in de buurt komt - morgen beginnen de Zeeuwse ziekenhuizen met het vaccineren van een deel van hun personeel - wegen steeds meer mensen af: wil ik gevaccineerd worden? Zorgmedewerker Willem uit Middelburg twijfelde bijvoorbeeld geen seconde, terwijl het voor Marjoleijn toch een hele zoektocht was voor ze een beslissing nam.

Hun gezondheid of die van hun cliënten vormt de belangrijkste reden om een knoop door te hakken. Er zijn ook mensen die de beslissing maken op religieuze gronden. Want hoe staat de reformatorische gemeenschap - die toch als imago heeft dat ze vaccins afwijst - bijvoorbeeld tegenover het coronavaccin? Omroep Zeeland vroeg het aan Jan Bakker, algemeen directeur van het reformatorische Calvijn College, en zelf lid van de Gereformeerde Gemeente.

Freddy's Doe het zelf markt in Breskens gaat dicht (foto: Omroep Zeeland)

Bij Freddy's Doe Het Zelf Markt in Breskens kun je schroefjes, boutjes, moertjes en spijkers per stuk kopen. Nog wel, want 31 maart sluit de winkel definitief. "Een opvolger is niet gevonden", zegt Freddy met spijt in zijn stem. Zijn kinderen wilden niet in de zaak, en anderen durven het kennelijk niet aan.

Touwtje springen om het warm te krijgen (foto: Ria Brasser)

Het weer

Het is vanochtend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, maar de meeste tijd is het droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Het wordt niet warmer dan 4 graden. Vanavond en vannacht meer regen en landinwaarts is er dan ook kans op een sneeuwbui. Daarna volgt morgen een wisselvallige dag met geregeld wat buien.