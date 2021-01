Boa's Reimerswaal dragen voortaan bodycams

Bodycam op uniform van boa (foto: ANP)

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een gemeentemedewerker die boetes mag uitdelen. Volgens de gemeente is 'niet iedereen het altijd eens met de genomen besluiten' en vergroot dit de kans op geweld of bedreiging. Bovendien signaleert de gemeente een toename in agressief en intimiderend gedrag.

Veiliger gevoel

De bodycams moeten de handhavers een veiliger gevoel geven, ongewenst gedrag helpen voorkomen en gevaarlijke situaties de-escaleren. Van het dragen van een zichtbare bodycam kan volgens de gemeente een preventieve werking uitgaan.

De handhaver zet de bodycam aan bij dreigende situaties in de openbare ruimte, in openbare gebouwen en op publiek toegankelijke plaatsen. Het is volgens de gemeente niet toegestaan om opnamen te maken in iemands woning.

Waarschuwing

Voor de bodycam wordt aangezet wordt eerst een waarschuwing gegeven. De beelden worden volgens de gemeente hooguit 28 dagen bewaard, tenzij de politie de beelden opvraagt voor onderzoek.

Bij politieagenten worden bodycams al langer ingezet en in steeds meer gemeenten krijgen ook handhavers zo'n draagbare camera. In grotere gemeenten als Rotterdam en Den Haag gebeurt dat al. Wel is er ook kritiek. Zo zou het indruisen tegen het recht op privacy.