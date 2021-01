Waarom strenggelovigen zich niet - of juist wel - laten vaccineren

Is er meer discussie over dit vaccin dan over andere omdat het om een wereldwijde epidemie gaat?

"Nee, ik geloof niet dat er een onderscheid is tussen dit coronavaccin of bijvoorbeeld een vaccin tegen mazelen."

Klopt het beeld dat gereformeerden zich niet laten inenten?

"Nee dat klopt niet. Ik schat dat op onze school ongeveer 50 procent van onze leerlingen niet is gevaccineerd. Het kan ook 40/60 procent of 60/40 procent zijn, maar het zal rond die koers zijn. Ik heb daar geen bewijs van. Ik heb het wel gepolst bij anderen die onze achterban goed kennen."

Waarom kiest de een wel en de ander niet voor een prik?

"Het begint met de Bijbel. Die zegt ons: 'God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.' Hiermee kun je aan ene kant zeggen, ik onderwerp me aan Gods plan. En als God wil dat ik ziek word, dan word ik ziek maar daarbij houd ik me wel aan de voorschriften als ontsmetten, afstand houden enzovoort. De andere lijn is: God heeft ons vaccins gegeven, ik maak daar dus dankbaar gebruik van. Dat zijn twee visies op basis van dezelfde Bijbel."

Als je vanuit je overtuiging geen prik haalt maar toch ziek wordt, kies je dan wel voor medische zorg? Dat lijkt namelijk op ingrijpen in Gods plan?

"Ik snap die logische gevolgtrekking. Tegelijkertijd, in de Bijbel zegt Jezus: 'Als je ziek wordt heb je een dokter nodig. Ben je niet ziek dan heb je geen dokter nodig.'"

Dat kun je zien als opmerkelijk of zelfs inconsequent gedrag. Je zou zeggen, wie A zegt, zegt ook B.

"De lijn van de Bijbel zegt dat je gebruik mag maken van de beschikbare middelen in het geval je ziek wordt. Ik snap dat dit paradoxaal klinkt, maar het is wel de lijn van de Bijbel. Als het gaat om die twee lijnen, in beide gevallen speelt dat iemand zich wil voegen naar het woord van de Bijbel. En als verlengde daarvan zullen die beide lijnen weer gebruikmaken van de middelen voor genezing of herstel als er ziekte optreedt."

We vroegen de Zeeuwse Antroposofen, een groep die ook kritisch naar vaccins kijkt, ook om te reageren. Die lieten in een schriftelijke verklaring weten dat de meningen van antroposofen onderling erg uiteenlopen over coronavaccinatie en er dus geen eenduidig standpunt naar voren te brengen is.

Christenen die zich niet laten inenten, volgen die ook de andere maatregelen niet?

"Ik vind dat we van elkaar mogen verwachten - dat geldt voor christenen en niet-christenen - dat als je je niet wil laten vaccineren, dat je wel moet zorgen dat je geen gevaar voor een ander bent. Je doet zoveel mogelijk om gezond te blijven, door goede voeding, goede beweging, voldoende nachtrust. En je neemt de beperkende maatregelen in acht."

Wordt daar binnen uw kerk op gehamerd?

"Ik zei al, het beeld dat alle reformatorische christenen zich niet laten inenten klopt niet. In onze achterban wordt er vaak respectvol gesproken over dat de ene kiest voor deze lijn, de andere voor andere lijn. Daar kun je open over praten. Ik ga naar de kerk van de Gereformeerde Gemeente in 's-Gravenpolder. Als ik zie hoe netjes het daar is georganiseerd en hoe strak het wordt geleid. Het is daar heel goed geregeld."

