Bijna kwart minder coronaresten in het Zeeuwse rioolwater

(foto: Omroep Zeeland)

Er zijn vier rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) in Zeeland met een hogere waarde dan in de voorgaande week, namelijk De Verseput bij Kerkwerve, Mastgast bij Bruinisse plus de RWZI's van Breskens en Kloosterzande.

Het rioolwater in de RWZI van Mastgat is met 651 miljoen deeltjes per aangesloten inwoner het ernstigst vervuild. Klik op de kaart voor de details .

De cijfers zijn afkomstig van het RIVM, die ze gebruikt om voorspellingen te kunnen doen over de ontwikkelingen van het coronavirus per regio. De metingen zijn vorige week gedaan, maar de verwerking in het lab kost steeds veel tijd.

De RWZI van Bath ontbreekt op de kaart, omdat die alleen afvalwater uit West-Brabant verwerkt.

Het gaat bij de vervuiling niet om het virus zelf, maar om de minuscule resten genetisch materiaal van het virus die meekomen met de ontlasting van mensen die met het virus besmet zijn.