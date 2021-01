Coronadrukte in natuurgebieden zorgt voor verdubbeling van aantal overtredingen

Boswachter van Natuurmonumenten in natuurgebied De Braakman (foto: Omroep Zeeland)

In 2020 hebben de handhavers van Natuurmonumenten bijna 600 overtredingen geconstateerd, tegen 300 in 2019. Het ging met name om bezoekers die buiten de paden liepen, loslopende honden in rustgebieden en hangjongeren die 's nachts werden betrapt in de natuurgebieden.

Coronadrukte

Het heeft volgens de natuurorganisatie alles met coronadrukte te maken. "Terwijl veel openbare voorzieningen, pretparken en winkels sloten tijdens de lockdown, bleef de natuur open voor het publiek. Dat resulteerde in een forse toeloop naar de verschillende natuurgebieden in Zeeland", schrijft Natuurmonumenten in een verklaring.

"Nooit eerder was het zo druk in onze gebieden", zegt ook boswachter en boa Jerry Meijs van Natuurmonumenten, die onder andere Zeepeduinen, Zwaakse Weel en Dintelse Gorzen onder zijn hoede heeft. "De natuur was nog zo'n beetje de enige plek waar mensen naartoe konden. Als gastheer heten wij ook iedereen welkom. Alleen helaas zagen we ook dat een deel van de bezoekers zich niet hield aan de regelgeving."

BOA schrijft bon uit voor mountainbiker die over voetpad in natuurgebied fietst (foto: Omroep Zeeland)

In niet alle gevallen werd er ook daadwerkelijk een boete uitgedeeld. Volgens Meijs is er in veel gevallen een waarschuwing gegeven, toch gingen er ook 118 mensen daadwerkelijk op de bon. "Veelal mensen die zich ver buiten de paden bevonden en dwars door de rustgebieden struinden, maar ook loslopende honden die door gesloten gebieden het wild opjaagden."

Veel zwerfafval

Daarnaast werd er volgens Meijs opvallend veel zwerfafval aangetroffen in de natuurgebieden, van mondkapjes tot toiletpapier. Ook kregen de boswachters vaker met nachtelijk bezoek te maken. "We troffen regelmatig rumoerige jongeren aan in een van de bunkers in de Zeepeduinen, maar ook oudere hangjongeren op een van de parkings grenzend aan het bos."

Wel een kanttekening bij de eerdergenoemde aantallen: die overtredingen zijn niet allemaal binnen onze provinciegrenzen begaan. Sommige natuurgebieden die in beheer zijn van de Zeeuwse boswachters vallen (deels) buiten de provincie. Het gaat om gebieden in natuurgebied Dintelse Gorzen (West-Brabant) en de Kop van Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland). Daar is volgens Natuurmonumenten zo'n vijftien procent van de 'Zeeuwse' overtredingen begaan.

Drukte in natuurgebieden zoals op de Kop van Schouwen (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel Natuurmonumenten blij is met de belangstelling voor de natuur, hoopt de natuurbeschermingsorganisatie wel dat mensen bewuster en met meer respect omgaan met de natuur. "We zien de recreatieve druk op de natuurgebieden enorm toenemen", vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten.

'Leefgebieden steeds meer onder druk'

"Daar was voor de pandemie al sprake van, en dat is door de lockdown alleen maar verder toegenomen", aldus Begijn. "Leefgebieden van dieren en planten staan steeds meer onder druk en rustgebieden dreigen hun functie als rustplek voor de dieren te verliezen."

In een promotiecampagne in samenwerking met de Provincie Zeeland dagen de natuurpartijen bezoekers uit om ook eens minder bekende gebieden te bezoeken dan de doorgaans toch al drukbezochte gebieden. "De Zak van Zuid-Beveland bijvoorbeeld", vertelt Paul Begijn. "Een verrassend en veelzijdig landschap waarin je in alle rust kunt genieten van prachtige kreken en welen en mooie kleinschalige cultuurlandschappen."

'Behoefte aan natuur is enorm'

De lockdown heeft volgens Begijn één ding wel duidelijk gemaakt. De behoefte aan meer natuur is enorm in een dichtbevolkt land als Nederland. "We hebben natuur nodig om even op adem te komen, even onze zinnen te verzetten en te kunnen genieten van het onbekende. Daarom is het van groot belang om ervoor te zorgen dat natuurgebieden robuust zijn en er belangrijke verbindingen zijn met andere gebieden, zodat de natuur een plek blijft voor mens en dier."