Boek vol lessen over vrijheid is 'een geluk bij een ongeluk'

Foto uit het boek Four Freedoms in de klas (foto: Roosevelt Foundation)

Ieder nadeel heeft zijn voordeel, bewijst dit boek maar weer. Want toen de uitreiking van Four Freedoms Awards vorig jaar vanwege corona niet doorging, bood dat gelegenheid voor een alternatief: digitale gastlessen. In plaats van mooi aangekleed in de Nieuwe Kerk te zitten, gaven medewerkers van de Roosevelt Foundation, het University College Roosevelt en het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) digitaal gastlessen op Zeeuwse scholen.

Inspiratie

Dat beviel goed, zo goed dat ze de vraag kregen of het lesmateriaal niet permanent beschikbaar gemaakt kon worden. Dit boek Four Freedoms in de klas is het resultaat. Het wordt vanmiddag gepresenteerd. En Oomen noemt het geen lesboek, maar een inspiratieboek, want volgens Oomen is het meer dan alleen een stapeltje lessen.

"In het boek staan zeker ook concrete lessen, waarbij helemaal uitgeschreven staat wat je moet doen. Tegelijkertijd is het iets heel groots en abstracts: vrijheid. Daarom zijn het ook lessen die moeten helpen om leraren en leerlingen te inspireren. Daarom noemen we het een inspiratieboek", legt Oomen uit in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Lesboek zodat leraren weten hoe ze over vrijheid kunnen vertellen

Ze was zelf een van de gastdocenten en onder haar toezicht is het boek tot stand gekomen. En ze ziet voor het lesgeven over vrijheid ook kansen in de situatie rondom het coronavirus. "Vrijheid betekent voor veel mensen vrij weinig, tot je het kwijt bent. Dit jaar hebben veel mensen voor het eerst ervaren wat het is om veel dingen niet te mogen."

Het boek telt meer dan honderd pagina's met gastlessen en inspiratiemateriaal op alle schoolniveaus. Het is geschreven door onder anderen Cees Heere, Nico Out en Lisenne Delgado. Daarnaast is het ook gebaseerd op de feedback van de Zeeuwse scholen die dit najaar de lessen van commentaar hebben voorzien.

Tachtigste verjaardag van Four Freedoms Speech

Docente Reina van de Korput van het Goese Lyceum krijgt vanmiddag het eerste exemplaar. Er is gekozen voor deze datum vanwege de tachtigste verjaardag van de beroemde Four Freedoms Speech van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, die de inspiratie vormde voor de Four Freedoms Awards.

Roosevelt sprak op 6 januari 1941 over 'vier fundamentele vrijheden', namelijk: de vrijheid van meningsuiting en geloof en de vrijwaring van angst en gebrek voor iedereen, overal in de wereld. Het inspiratieboek Four Freedoms in de klas 2021 is na de uitreiking te downloaden.