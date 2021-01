'Dit vaccin is niet in elkaar geflanst', immunoloog denkt dat velen uiteindelijk de coronaprik gaan halen

Laat u uzelf inenten?

"Ik ben van een leeftijdscategorie bij wie de griepprik wordt aanbevolen. Dat doe ik dan ook jaarlijks. Ik geef les aan de UCR in Middelburg, maar ik werk ook in ziekenhuizen. Daar zijn patiënten die heel vatbaar zijn en die worden zo goed mogelijk beschermd doordat ik beschermd ben."

Hoe belangrijk is groepsimmuniteit en hoe bereik je dat ?

"In onze samenleving zullen er altijd mensen zijn die, ook al vaccineer je ze, niet helemaal beschermd zijn. Vanwege hun leeftijd of omdat ze bijvoorbeeld medicijnen moeten slikken die de afweer onderdrukken. Als iedereen in hun buurt zich wel vaccineert, dan kan het virus nergens heen, dat is groepsimmuniteit."

Vooral op social media zie je veel argwaan tegen het vaccin. Het zou niet veilig zijn of langetermijneffecten hebben. Zijn al die argumenten dan onzin ?

"Veel van die argumenten berusten niet op feiten. Ik begrijp de angst en twijfel. Maar het is niet zo dat dit vaccin in elkaar geflanst is om het zo snel mogelijk te kunnen verkopen. Dit is gedegen onderzoek geweest. Bovendien: het voorwerk voor dit vaccin is eigenlijk al gedaan bij een vorige virusuitbraak die Nederland niet heeft bereikt, namelijk wat we nu Sars-1 noemen.

(foto: Omroep Zeeland)

Dus niemand hoeft te vrezen voor langetermijneffecten ?

"Bij een nieuw vaccin als dit kun je nooit zeggen dat als je het neemt, je er niet over twintig jaar er een reumatische aandoening van zou kunnen krijgen. Dat weet je nu niet, dat klopt. Die twijfel begrijp ik wel. Maar alle andere vaccins die we ooit in de wereld hebben gebruikt en nog gebruiken geven geen langetermijneffecten. Wat we wel weten is dat corona zelf langetermijneffecten geeft; mensen zijn lang invaliderend moe, reuk en smaak verdwijnen en we weten niet wanneer dat terugkomt. "

Denkt u dat veel mensen uiteindelijk toch de prik nemen ?

"Voor wat betreft de twijfelaars: als er voldoende informatie wordt gegeven denk ik dat je twijfels kunt wegnemen. Maar bij de groep die pertinent tegen is omdat ze de niet-gefundeerde overtuiging hebben dat je met het vaccin microchips krijgt ingespoten waarmee je menselijk gedrag kunt beïnvloeden, wat nergens op slaat....Ik heb weinig hoop dat je die kunt overtuigen."

Zullen mensen er ook voor gaan kiezen om zich wel te laten inenten omdat het meer bewegingsvrijheid geeft?

"Ik zou het niet gek vinden dat in deze wereld, waarin we nu zo beperkt worden in onze vrijheid, je als je straks wilt gaan vliegen, de vliegtuigmaatschappij je vraagt of je gevaccineerd bent. Of wanneer je naar Lowlands wilt of naar de schouwburg, dat kan ik me allemaal voorstellen."

"Discussie is nu of dit indirecte dwang is. Misschien wel, maar nu al, los van corona, is het zo dat wanneer je voor een zonvakantie naar Bali wilt, je verplicht bent een vaccinatie tegen geelzucht te nemen. Daar hoor je niemand over, die dan zegt, dan ga ik maar niet op vakantie. Dus op zich is het niet gek om in bepaalde omstandigheden een verplichting te hebben voor vaccinatie. Om je zelf, maar vooral je omgeving te beschermen."

Lees ook: