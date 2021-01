GGD: Besmettingen stabiel, maar ook afname aantal testen

GGD Zeeland en het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal positieve coronatests ten opzichte van het totale aantal testen in Zeeland lijkt te stabiliseren volgens de GGD. De afgelopen week gaf twaalf procent van de coronatesten een positief resultaat, maar die cijfers vereisen dus wel enige nuanca. "Het is nog onduidelijk of het percentage besmettingen onder de Zeeuwse bevolking in werkelijkheid hoger ligt, aangezien er mogelijk meer besmettingen onder de radar blijven doordat men zich minder laat testen", aldus Annemieke Vijverberg, projectleider Covid-19 bij de GGD.

Krijgen we nog een 'feestdagen-piek?'

Mensen die met kerst zijn besmet zouden weer anderen hebben kunnen besmetten met oud en nieuw. De GGD zou daarom niet vreemd opkijken als er de komende week een piek komt in nieuwe coronagevallen. Vijverberg: "Het is nu nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden."

Verder ziet de GGD in heel Zeeland clusters met coronagevallen bij zorginstellingen en bedrijven. Wel is er een verschuiving tussen de leeftijdsgroepen waarneembaar. "Ten opzichte van vorige week is het aantal besmettingen onder de 0 tot 18-jarigen afgenomen. Onder de 70 tot 89-jarigen is het aantal besmettingen juist toegenomen", legt Vijverberg uit.

Lees ook: