IC-verpleegkundige Manon als eerste Zeeuw ingeënt tegen corona

Riemens vond de inenting 'reuze' meevallen. "Het was speciaal. Ik vind het belangrijk om dit te doen. Ik zou tegen mensen willen zeggen: gewoon doen!"

Vanaf morgen wordt in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) vanaf 7.30 uur en ziekenhuis ZorgSaam vanaf 8.00 uur begonnen met het vaccineren van de andere verpleegkundigen en artsen van de acute zorg. Het gaat om verpleegkundigen en artsen van de afdeling Acute Zorg.

Zo'n driehonderd medewerkers van ziekenhuis Adrz en tweehonderd medewerkers van ziekenhuis ZorgSaam komen in aanmerking voor de eerste vaccinatieronde. Zij werken op de corona-cohort-afdelingen, de intensive care, de spoedeisende hulp en de ambulancedienst.

Niet genoeg vaccins

Het aantal toebedeelde vaccins is niet genoeg om alle vijfhonderd verpleegkundigen en artsen te vaccineren. Ziekenhuis Adrz krijgt 275 vaccins, ziekenhuis ZorgSaam 143 vaccins. De ziekenhuizen hebben lijsten opgesteld met medewerkers die als eerste gevaccineerd zouden moeten worden gevaccineerd.

Vaccinatie corona (foto: Omroep Zeeland)

Aanvankelijk zouden zorgmedewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg als eersten worden gevaccineerd vanaf 15 januari. Maar na een lobby van de ziekenhuizen in Den Haag, hebben de ziekenhuizen deze week al vaccins toebedeeld gekregen. In razend tempo hebben de ziekenhuizen de vaccinatiecampagne voor hun personeel op touw gezet.

Het vaccineren van de zorgmedewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg gebeurt door de GGD op de Zeeuwse hoofdlocatie in de Zeelandhallen in Goes. Later wordt ook ingeënt bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Waar ziekenhuizen hun eigen personeel inenten, gaat deze inentingsronde gedaan worden door de GGD.

Net als de griepprik

Na het zorgpersoneel worden ouderen en mensen met chronische ziekten uitgenodigd voor een vaccinatie. Dat zal op dezelfde manier worden georganiseerd als de griepprik, dus via de huisartsen en de verpleeghuisartsen.

Nederland is afhankelijk van Europa als het gaat om de hoeveelheid vaccins die kunnen worden toegediend. Het is daarom niet duidelijk in welk tempo er hoeveel mensen kunnen worden ingeënt en hoeveel vaccins er de komende tijd naar Zeeland komen. Minister Hugo de Jonge verwacht dat iedereen voor september de kans heeft gehad om zich te laten inenten.

