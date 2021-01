Mysterie: van wie zijn deze hand- en voetafdruk en wat doen ze in 's-Gravenpolder?

De Jonge heeft geen idee van wie de post kan zijn. Ze kent niemand in Engeland. "Er zat ook geen briefje in de enveloppe", vertelt ze. Er stond ook geen adres van de afzender op de enveloppe. "De post is aan niemand geadresseerd en wat ook opvalt is dat de postcode niet overeenkomt met mijn huisadres", vertelt De Jonge.

De eerste brief ontving ze begin december. Rond Kerstmis lag een identieke enveloppe op de deurmat. Met daarin weer twee gekleurde A-4tjes met een hand- en voetafdruk. De Jonge is na die tweede brief op onderzoek uitgegaan. "Ik heb aan de vorige bewoners van dit huis en aan de buren gevraagd of zij deze post verwachtten, maar ook zij hadden ook geen idee." Daarna heeft zij op Facebook een berichtje geplaatst, maar ook hier kwam niks uit.

Wendy de Jonge met de mysterieuze post. (foto: Omroep Zeeland)

De Jonge is benieuwd wat het verhaal is achter deze post. "Ik vind het interessant dat een volwassen iemand met zijn voeten in een bak zwarte verf gaat staan, dan deze afdruk maakt en zonder briefje opstuurt naar iemand." Ze wil graag dat de brieven terechtkomen bij diegene voor wie ze bedoeld zijn, maar ze heeft geen idee wat ze nog meer kan doen om hem of haar te vinden.

Wendy de Jonge vertelt over de mysterieuze post.