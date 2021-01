'Thuisonderwijs bezorgt een autist kortsluiting in zijn hoofd'

Sabine Lentink en haar zoon Daan (foto: Omroep Zeeland)

Pim en Daan zitten op een school voor speciaal onderwijs in Goes. Vooral Daan heeft veel moeite met het thuisonderwijs. Alleenstaande moeder Sabine legt uit dat het voor kinderen met autisme niet klopt dat ze thuis les krijgen: "School is voor hen een plek om onderwijs te krijgen en er ontstaat kortsluiting in het hoofd wanneer diezelfde lessen thuis gegeven worden. Je kunt thuis zoveel regelmaat hebben als je wilt, maar het is voor de kinderen niet hetzelfde als school."

Structuur op school

Sabine werkt twee dagen op kantoor en dan mogen de jongens naar de noodopvang op school. Op de dagen dat Sabine thuis is, moeten haar zoons van hun school thuisonderwijs krijgen.

Moeder Sabine vertelt dat ondanks een ander lokaal en een andere meester het op school erg goed gaat met de jongens bij de noodopvang: "Er is dan toch de structuur, het is er vertrouwd en ze hebben er geen afleiding, dat scheelt alles." Ook Daan gaat liever naar school dan dat hij thuisblijft: "Ik vind het niet leuk dat ik nu thuis moet blijven, het geeft je gewoon een ander gevoel. Dat vind ik heel moeilijk, thuis hoor je niet aan school te doen. Het is een heel ander leven."

De 7-jarige Daan is groot autoliefhebber (foto: Omroep Zeeland)

Sabine dacht er zelfs aan om studenten in te schakelen om lesgeven te geven aan Daan: "Als ik aan het werk ben, kan ik niet op hem letten. Pim kan goed zelfstandig werken, maar bij Daan gaat dat moeizamer. Ik zoek iemand die 's ochtends een paar uurtjes naast hem wil gaan zitten wanneer hij aan school moet werken. En wees niet bang: uit ervaring weet ik dat hij niet gilt en schreeuwt wanneer iemand anders erbij is."

Reactie school

Zover hoefde het niet te komen: vanmiddag kreeg Sabine een verlossende mail van school: alle onderbouwleerlingen mogen vanaf maandag weer iedere dag naar school. Dat is besloten omdat online lesgeven aan jonge leerlingen lastig te organiseren blijkt en de leerlingen door het thuisonderwijs een achterstand dreigen op te lopen. "Deze beslissing is geweldig, ik heb er wat traantjes om gelaten!", aldus een opgeluchte Sabine.