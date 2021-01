Tom en Goderic brouwen al twee jaar Zeeuwse ciders in hun kerk

Voorin de kerk staat een kast waar alle ciders kant-en-klaar staan opgesteld. De look doet denken aan toverdrankflessen wat past bij de interesse van de heren in de Keltische cultuur. "Wij gaan al zo'n tien jaar naar Keltische festivals. Daar kun je veel honingwijnen en ciders drinken omdat die drankjes uit de tijd van de Kelten stammen. Zo is het idee ontstaan om deze dranken zelf te gaan brouwen", vertelt Van den Brande.

Goderic van den Brande laat zien hoe ze hun eigen ciders klaarmaken voor de verkoop (foto: Omroep Zeeland)

De heren hadden thuis een overschot aan fruitbomen en omdat Genbrugge niet tegen bier kan ontstond het idee om ciders te gaan brouwen. "In eerste instantie deden we dat in kleine hoeveelheden en brachten het mee naar feestjes. We gaven het weg aan vrienden en na enige tijd kregen we via via een bestelling van 10.000 liter. Op dat moment besloten we uit te breiden en gingen op zoek naar een karakteristieke locatie", zegt Genbrugge.

Goderic van den Brande en Tom Genbrugge in hun brouwerij The Holy Spiritus (foto: Omroep Zeeland)

De mannen hebben veel locaties bezocht van wolkenkrabbers tot statige herenhuizen, maar niets kon tippen aan de kerk waar ze nu zitten. "We hadden al contact met een fruitteler in Heikant en dat is om de hoek. Toen we het lijflied van de kerk hoorden waren we op slag verliefd en wisten we dat dit onze brouwerij zou worden. We hebben er zelfs ons huis voor verkocht, maar het was het meer dan waard", aldus Genbrugge.

Pipowagen

Het meest opvallende is misschien wel het witte tuinhuisje op wielen wat middenin de kerk staat. "Dat is onze Pipowagen", zegt Genbrugge. "De wagen is goed geïsoleerd en als we moeten overwerken slapen we hier." Het stel, dat inmiddels 23 jaar samen is, hoopt dat het slapen in de Pipowagen binnen tien jaar verleden tijd is. "We willen de kerk verbouwen en het uitbreiden met onder andere een B&B, kantoren, een extra proeverij-ruimte en een woning. Dan hoeven we niet meer van Antwerpen naar Sint Jansteen te rijden."