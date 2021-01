Kerstbomen in de gemeente Terneuzen inleveren voor een cadeaubon

Volgens wijkcoördinator van de gemeente Terneuzen Samantha Strooband werden voorgaande jaren de bomen in sommige kernen massaal verbrand, maar vanwege corona kan dat nu niet. "De bomen die nu worden ingeleverd worden gecomposteerd en gebruikt in de groene zones van de gemeente". De kerstboom kon worden ingeleverd op verschillende punten in Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine en Sluiskil.

Cadeaubon

Om kans te maken op een bon van de VVV, moesten de inzenders nog wel even iets doen. Strooband: "Een leuke selfie maken waarop te zien is dat je een of meerdere bomen inlevert en die foto's voor 8 januari delen op Facebook onder het evenement 'Kerstboominzameling 2021'. De prijzen zijn een bon 75 euro, vier van vijftig en twintig van 25 euro".

Geen selfie

Een man komt met twee kleinkinderen, de een op een tractor de ander met een kinderwagen, en een kerstboom naar de inzamelplek in Axel. Hij vergeet een selfie te maken en kan er nu ook geen maken want hij is zijn smartphone vergeten zegt hij. "Jammer, maar ik vind het wel goed dat ze dit doen, anders gooien de mensen de bomen zomaar in het plantsoen of langs de straat. Dit is beter".