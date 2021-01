Goedemorgen! Tweede vaccinatiedag en thuisonderwijs

Het toedienen van vaccins aan zorgpersoneel gaat vandaag verder. Verpleegkundige Manon Riemens van ziekenhuis ZorgSaam was de eerste in Zeeland. Vandaag begint ook het vaccineren bij ziekenhuis Adrz in Goes.

Veel ouders zullen het herkennen nu de scholen zijn gesloten: het hele huishouden staat op z'n kop. De kinderen krijgen thuis online-onderwijs en van ouders wordt verlangd dat zij, waar nodig, ondersteuning bieden. Kinderen met autisme hebben veel moeite met het thuisonderwijs.

Structuur nodig

De 8-jarige Pim en 7-jarige Daan uit Heinkenszand hebben volgens hun moeder Sabine juist de structuur van de school nodig. "School is voor hen een plek om onderwijs te krijgen en er ontstaat kortsluiting in het hoofd wanneer diezelfde lessen thuis gegeven worden", vertelt ze.

Helaas voor alle ouders zoals Sabine: volgens Haagse bronnen zal de lockdown na 19 januari met zeker twee weken worden verlengd. Scholen zouden ook langer gesloten blijven.

Onderzoek welzijnsorganisatie

In de gemeenteraad van Terneuzen wordt al maandenlang gesteggeld over aan-z. Het salaris van de directeur staat ter discussie en ook de manier waarop hij een vaste aanstelling heeft gekregen. Door de problemen stapte wethouder Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen) in oktober vorig jaar op. Een commissie van de gemeente Terneuzen gaat nu onderzoek doen naar de problemen tussen de gemeente en welzijnsorganisatie aan-z.

Het weer:

Het wordt een onbestendige dag met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, veel bewolking, en perioden met regen en motregen. Met name landinwaarts kan het nat worden, plaatselijk wordt meer dan 10 mm regen verwacht. De temperatuur is in de vroege uren ongeveer 2 graden, uiteindelijk wordt het niet warmer dan 5 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met enkele buien, mogelijk ook een paar met natte sneeuw. Morgen is het droger met nog een enkele bui, maar ook opklaringen.