Zeeuwse vissers mijden voorlopig Engelse wateren, vanwege problemen met licentie

Zeeuwse vissers durven niet in de Engelse wateren te vissen (foto: Omroep Zeeland)

De Britten hebben per 1 januari van dit jaar zeggenschap over de Britse wateren. Er is een overgangsperiode van vijf-en-een-half jaar, waarbij Europese- en Britse vissers in elkaars water mogen vissen, maar de aparte licentie voor het vissen in Britse wateren is er nog niet.

'Naar de haven gebracht en gearresteerd'

En zonder dat papiertje moet je volgens Zeeuwse visser Job Schot niet proberen om te gaan vissen. "Je moet echt je licentie kunnen tonen bij een controle. En zo niet, dan word je naar de dichtstbijzijnde haven gebracht en gearresteerd."

Zonder licentie durft hij het in ieder geval niet aan. "Het ligt er echt vol met Engelse controleschepen. En als je gearresteerd wordt, kost dat veel geld. Dat weten we uit het verleden van collega's", zei Schot vanmorgen in Zeeland wordt wakker.

Zeeuwse visser Job Schot durft niet in Britse wateren te vissen

Deze situatie geldt volgens Schot vooral voor Belgische vissers, en dus ook voor de Zeeuwse vissers die onder de Belgische vlag varen. "Dat zijn er een stuk of zeven." Voor de vissers onder Nederlandse vlag speelt het minder, zegt hij.

'Track records nu pas verzameld'

Volgens de afspraken mogen vissers in Britse wateren de netten ophalen als ze er van 2012 tot 2016 ook al hebben gevist. "Dat gebeurt aan de hand van je track records, maar die worden nu pas verzameld."

Volgens Schot komt dat vooral door een lakse houding van de Belgische overheid, die pas laat in actie kwam om dit te regelen. Schot denkt dat deze situatie nog tot eind januari gaat duren.