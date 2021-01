Adrz is nu ook begonnen met inenten

Eerste medewerker Adrz, Sylvia Maas, krijgt coronavaccin toegediend (foto: Omroep Zeeland)

Met militaire precisie gaat er iedere vijf minuten de naald van een vaccinatiespuit in een arm van een Adrz-medewerker. De medewerkers staan in de rij, op anderhalve meter afstand uiteraard, te wachten op hun beurt.

Eerste

Sylvia Maas was de eerste, zij is teamleider acute zorg. Ze is blij om het vaccin te mogen ontvangen en trots dat ze de eerste is. Maar ze zegt er wel eerlijk bij dat ze even getwijfeld heeft.

Uiteindelijk besloot ze toch om voor het vaccin te gaan, omdat het de enige manier is om een einde te maken aan de situatie waar de zorg zich al sinds maart in bevindt. Het is namelijk dweilen met de kraan open. Maar dit vaccin betekent hopelijk het begin van het einde.

Niet genoeg vaccins

Het Adrz heeft 275 vaccins ontvangen. Ze hebben 300 medewerkers in de acute zorg en het ziekenhuis hoopte dat die allemaal nu al ingeënt konden worden. Dat lijkt dus niet te lukken, er zijn niet genoeg vaccins voor alle medewerkers. Daarom wordt een lijst afgewerkt.

Vandaag worden de eerste 150 medewerkers ingeënt. Morgen volgt de rest. En er is nog dat het uiteindelijk wél lukt om iedereen de benodigde prik te geven, omdat soms meer prikken uit een flesje vaccin gehaald kan worden dan gedacht. Dat zou net het verschil kunnen maken voor die laatste 25 medewerkers.

Tweede prik

Het gaat om het Pfizer-vaccin. Het personeel krijgt over drie weken hun tweede prik. Dat geldt ook voor het personeel van ZorgSaam, waar gisteren al werd begonnen met het inenten.

