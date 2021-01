Onderzoekscommissie aan-z wil onderste steen boven: 'We willen niets onbeproefd laten'

Er komt een onderzoek naar de problemen tussen de gemeente en aan-z (foto: Marcel Oele uit Terneuzen)

De commissie bestaat uit vier raadsleden, de raadsgriffier en een externe adviseur, een lid van de Rekenkamer van Terneuzen. De voorzitter van de commissie is VVD-raadslid George Meij. Hij zegt dat ze grondig te werk gaan.

"We kijken niet alleen de feitelijke gebeurtenissen maar ook naar de structuren en manier van werken die aanleiding hebben gegeven tot de problemen die er zijn ontstaan", zegt Meij. "We denken dat dit een belangrijk onderdeel is geweest van de situatie zoals die nu is ontstaan."

Geen heksenjacht

Wie hoopt op een heksenjacht, komt volgens Meij aan het einde van de rit waarschijnlijk bedrogen uit. "We denken niet dat betrokken mensen dit bewust hebben gewild. Iedereen heeft heel erg zijn best gedaan om het goed te doen, maar toch is het helemaal fout gelopen."

De commissie die de gang van zaken onderzoekt bij welzijnsorganisatie aan-z in Terneuzen is begonnen. De kwestie draait om het salaris van de directeur. Veel politici vinden dat te hoog, maar aan-z wil het niet verlagen.

'Het gaat om de dienstverlening'

De kans bestaat dat uit dit onderzoek blijkt dat het salaris toch wél omlaag moet, denkt Meij. "Mogelijk is dat nodig om zaken te verbeteren. Het gaat erom dat gemeenten de juiste dienstverlening aan burgers kunnen geven, tegen kosten die voor de gemeente op te brengen zijn."

Maar Meij houdt naar eigen zeggen alle opties nog open. "We staan nog maar aan het begin van het onderzoek. En een kenmerk van onderzoek is dat je van tevoren niet precies weet wat eruit gaat komen", zei hij vanmorgen in Zeeland wordt wakker.

Hij herhaalt daarbij nogmaals de oproep van de onderzoekscommissie aan iedereen die meer weet over wat er gebeurd is in dit dossier om zich te melden. "Het is altijd mogelijk dat er nog mensen zijn die meer weten, mensen met een andere insteek, we willen niets onbeproefd laten."

Doorn in het oog

Het bestuur van aan-z besloot zittend directeur André van der Windt zonder open sollicitatieprocedure een vaste aanstelling te geven per 1 januari van dit jaar. Dit zorgde voor onvrede bij de burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Ook het eerder vermelde hoge salaris van de directeur is een doorn in het oog.

De welzijnsorganisatie wordt namelijk betaald door Terneuzen en drie Vlaamse gemeenten, maar is wel een zelfstandige organisatie. Daardoor kan aan-z deze beslissingen buiten de gemeente om nemen.

Wethouder opgestapt

Door de problemen stapte wethouder Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen) in oktober vorig jaar op. Volgens Stoker was er geen draagvlak binnen het college om haar functie voort te zetten. Maar de discussie blijft ook na haar vertrek voortduren.

