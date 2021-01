Bergen op Zoom heeft lot negentig Zeeuwse zonnestroomprojecten in handen

Zonnepanelen onder hoogspanningsleiding (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de drukte op het net staan nu negentig zonnestroomprojecten op Tholen en Schouwen-Duiveland in de wacht. In totaal zouden al die extra zonnepanelen ongeveer 32 megawatt aan elektriciteit opwekken, maar het net kan nu die extra stroom niet aan. Deze uitbreiding zou dat probleem verhelpen.

Inspraakprocedure

Het dagelijks gemeentebestuur van de West-Brabantse gemeente is al voor de komst van zo'n hoogspanningsstation. TenneT is nu de mogelijke locaties en verschillende scenario's in kaart aan het brengen. De gemeenteraad van Bergen op Zoom moet nog met de plannen instemmen en dan volgt ook de inspraakprocedure nog, waarschijnlijk start die in februari of maart.

TenneT is de landelijke netbeheerder voor het hoogspanningsnet van 110 kV en hoger. De Nederlands-Duitse holding is bezig met het uitbreiden van het landelijk hoogspanningsnet van 150kV en 380kV. Enduris is de Zeeuwse netbeheerder voor het netwerk van onder de 110kV en is dus verantwoordelijk voor de aansluiting van onder meer die negentig zonnestroomprojecten die nu in de wacht staan op het landelijke net van TenneT.

Lees ook: