Ene na de andere prullenbak op Walcheren wordt opgeblazen, 'nog nooit zo meegemaakt'

Opgeblazen prullenbak en bankje Serooskerke op Walcheren (foto: Waterschap Scheldestromen)

Vanmorgen werd bij Serooskerke op Walcheren een opgeblazen prullenbak aangetroffen en ook het bankje ernaast was vernield met behulp van zwaar vuurwerk. Dit is al het vijfde vuurwerkincident in enkele weken tijd en dat is volgens Daniëlle Stijn van het Zeeuws waterschap meer dan andere jaren. De opzichter van het Waterschap heeft dit volgens Stijn dit naar eigen zeggen 'nog nooit zo meegemaakt'.

Tachtig meter weggeslingerd

Het gaat volgens Stijn om zeer zwaar vuurwerk. Zo werd de prullenbak aan de Boomdijk bij Nieuw- en Sint Joosland door de klap tachtig meter weggeslingerd. De andere locaties waar dit gebeurde waren de Zwanenburgseweg tussen Grijpskerke en Oostkapelle, de Aagtekerkseweg tussen Aagtekerke en Oostkapelle, ter hoogte van de kruising met de Kalfhoekseweg en aan de Slotdreef bij Westkapelle.

Op die laatste locatie werd de prullenbak zelfs tot twee keer toe opgeblazen. "We hadden na een week een nieuwe prullenbak geïnstalleerd en die stond er nog maar net of hij werd ook opgeblazen", aldus Stijn. "We wachten dan ook even met het vervangen van de andere vernielde prullenbakken."

Vuurwerkverbod

Ze vermoedt dat het vuurwerkvandalisme zich dit jaar vanwege de handhaving van het vuurwerkverbod heeft verplaatst van de dorpen en steden naar het platteland, waardoor het waterschap er nu meer mee te maken krijgt dan andere jaren. "De pakkans is in het buitengebied nu eenmaal kleiner dan in een dorp of stad", aldus Stijn.

Met de oproep op onder meer Twitter aan de inwoners van Walcheren om extra goed op te letten hoopt Stijn dat de daders gepakt worden. "Zulke mensen moeten gestraft worden. Bovendien gaat het bij alle extra kosten om belastinggeld, dus het zou mooi zijn als we dat op de daders kunnen verhalen." Tegelijkertijd heeft ze er een hard hoofd in. "De pakkans is nu eenmaal zoals gezegd helaas klein."