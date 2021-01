Voetgangers aangereden tijdens oversteken in Goes en Hulst

Politie en ambulance bij aanrijding voetganger in Hulst (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Het begon in Hulst, daar werd vanmorgen om 07.15 uur een 47-jarige vrouw aangereden toen ze over het zebrapad liep op de kruising van de Van der Maelstedeweg met de Stationsweg. De auto werd bestuurd door een 55-jarige automobilist.

'Puur toeval'

Binnen een uur gebeurde vrijwel hetzelfde in Goes, op de Middelburgsestraat. Daar reed een 44-jarige automobilist rond 08.00 uur een vrouw aan. Ook zij stak op dat moment over, volgens de politie gebeurde ook dat op of bij een zebrapad. Er is geen verband tussen de beide aanrijdingen, volgens politiewoordvoerder Christel Willems is het hoogstwaarschijnlijk 'puur toeval'.

Veel meer kan de politie nog niet zeggen, zo zijn nog niet alle persoonsgegevens van de betrokkenen bekend. Ook is niet bekend van de twee aangereden vrouwen hoe ze er nu aan toe zijn. Wel is bekend dat de in Hulst aangereden 47-jarige vrouw naar het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is gebracht en de vrouw die in Goes werd aangereden naar het Adrz in Goes werd vervoerd.