Politiek staat niet te springen om van Zeeland een Nationaal Landschapspark te maken

Een commissie onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven adviseert dat. Een zogenoemde beheerautoriteit zou de dienst gaan uitmaken in het nationale park. Een slecht idee, vinden Statenleden.

Naamsbekendheid

CDA-Statenlid Rinus van 't Westeinde wil niet te negatief zijn over het advies dat de Commissie Verkenning Nationale Parken heeft geschreven. Als delen van Zeeland deel gaan uitmaken van het Nationaal Park Zuidwestelijke Delta is dat wellicht goed voor de 'naamsbekendheid' van het gebied.

Maar nadelen ziet Van 't Westeinde zeker: "De nadelen kunnen zijn dat ondernemers worden beknot in hun ontwikkelingen of dat ze aan meer eisen moeten voldoen dan de rest van Nederland. Dat zou betekenen dat ze in een nadelige concurrentiepositie komen."

Natuurgebied bij Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Van 't Westeinde weet waar hij over praat als het om natuur gaat. Hij zit niet alleen als CDA-Statenlid in de Commissie Ruimte, maar is daarnaast ook actief in clubs als Poldernatuur Zeeland, Boerennatuur en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Van beroep is Van 't Westeinde fruitteler.

Zeeland als onderdeel van Nationaal Park Zuidwestelijke Delta De Commissie Verkenning Nationale Parken onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven schreef op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een adviesrapport. Nederland zou vijf gebieden moeten aanwijzen die het predicaat Nationaal Park van Wereldklasse krijgen: IJsseldelta weerribben

Het Waddengebied

De Veluwe

De Hollandse vastelandsduinen

De Zuidwestelijke delta Tot dat laatste gebied behoren delen van Zeeland, de Biesbosch, Goeree-Overflakkee en een deel van Zuid-Holland.

VVD-Statenlid Hans van Geesbergen zit ook in de Commissie Ruimte en is daarnaast betrokken bij een aantal organisaties zoals de Producentenorganisatie Delta Zuid (kottervisserij), de Vereniging van beroepsvissers De Grevevelingen en de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft.

We kunnen niet allemaal parkwachters worden" Hans van Geesbergen, VVD-Statenlid

Van Geesbergen ergert zich aan het gemak waarmee het advies in zijn ogen voorbijgaat aan het economische belang van de Zeeuwen. "Het plan houdt onvoldoende rekening met het feit dat wij in een provincie leven waar het nodige gebeurt. We hebben mooie natuur, maar ook industrie, landbouw en visserij waar we ons geld moeten verdienen. Als ik het plan van meneer Van Vollenhoven zie, dan komen er veel zaken in het gedrang. En we kunnen niet allemaal parkwachters worden", zegt Van Geesbergen.

Oosterscheldekering (foto: Ria Overbeeke)

Joan van Burg, als SGP-Statenlid actief in de Commissie Ruimte en van beroep bedrijfsleider bij een bouwbedrijf, heeft vooral bedenkingen bij de 'beheerautoreit', die het volgens het adviesrapport van Van Vollenhoven voor het zeggen krijgt in het Nationaal Park Zuidwestelijke Delta. "Wat is het democratische gehalte daarvan? Wij als Statenleden zijn gekozen door de bevolking."

Minister Schouten

Ook Van 't Westeinde maakt korte metten met deze beheerautoriteit: "Ik vind dat heel slecht. Er wordt al heel veel gedaan aan natuurbeheer in Zeeland. Ik ga liever bottom up werken in plaats van dat er een autoriteit komt die gaat zeggen wat je moet doen."

Het is de vraag of het zover komt. Minister Schouten van Landbouw liet in 2019 weten juist te willen samenwerken met provincies als het gaat om de ontwikkeling van Nationale Parken.

Lees ook: