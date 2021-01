Zonnepanelen leveren het meeste op in Zeeland, dankzij zon én zeebries

Zonnepanelen op een dak in Vlissingen. (foto: Anne-Marie van Iersel)

In de zomer hebben zonnepanelen namelijk last van de warmte. Simpel gezegd: hoe warmer de panelen worden, hoe minder stroom ze opwekken. Daarom is Zeeland in het algemeen en Vlissingen in het bijzonder extra gunstig voor de opbrengst van zonnepanelen, omdat daar relatief vaak de combinatie is van veel zon met die eerdergenoemde verkoelende zeebries.

Kaart van opbrengst zonnepanelen per regio, Vlissingen scoort het best (foto: Universiteit van Utrecht)

Het jaar 2020 was volgens de onderzoekers sowieso een goed jaar voor de opbrengst van zonnepanelen. Het was weliswaar niet even goed als het recordjaar 2018, wat dat betreft gooide de hittegolf van afgelopen zomer roet in het eten (vanwege die hittegevoeligheid van zonnepanelen), maar in 2020 leverden zonnepanelen toch meer op dan het langjarige gemiddelde tussen 1981 en 2010.

Vlissingen: 15,6 procent meer opbrengst

Landelijk leverden zonnepanelen afgelopen jaar gemiddeld 12,6 procent meer op dan dat langjarige gemiddelde. In Vlissingen lag de opbrengst afgelopen jaar zelfs 15,6 procent boven het langjarige gemiddelde.

Het jaar ervoor, 2019, was het landelijke gemiddelde 9,5 procent hoger dan het meerjarige gemiddelde. In recordjaar 2018 hadden zonnepanelen landelijk ten opzichte van het langjarig gemiddelde 16,8 procent meer rendement.

Optimaal georiënteerd systeem

De berekeningen over de opbrengst van zonnepanelen zijn overigens gebaseerd op gegevens het KNMI en gaan verder uit van een optimaal georiënteerd systeem voor zonnepanelen.