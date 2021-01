Zeeuwse schakers blij met Queen's Gambit-effect: 'Schaken is absoluut niet stoffig!'

Anya Taylor-Joy als Beth Harmon in de Netlflix-serie The Queen's Gambit (foto: Netflix)

In de serie speelt een vrouwelijke schaker de hoofdrol en daardoor neemt in de hele wereld de aandacht voor schaken toe. Veel vrouwen zijn bovendien door die serie aan het schaken geslagen, terwijl schaken normaal gesproken meer een 'mannending' is. Ook in Zeeland merken ze dat Queen's Gambit-effect, zeggen Vermue en Brouwer, beiden van de schaakclub in Oost-Souburg, in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

'Verzoek van jong meisje'

"Laatst nog kreeg ik een verzoek van een jong meisje om zich aan te melden, vanwege de serie. Ik moest haar nee verkopen, omdat we nu vanwege de coronamaatregelen gesloten zijn", vertelt Vermue. Hij hoopt dan ook dat de club snel weer open mag, voordat het Queen's Gambit-effect wegebt.

Want stoffig is de schaaksport zeker niet, vindt hij, en hij is blij dat dankzij deze serie nu meer mensen dat inzien. "Het is goed dat dat stoffige imago wat wordt opgepoetst. Want ik geef normaal gesproken ook schaaklessen op scholen en dan zie je dat kinderen het een hartstikke interessant spel vinden, als je het goed uitlegt. Bij jeugdschakers zie je ook dat het percentage meisjes veel hoger is."

'Meer in verhouding'

Bij de volwassenen is dat volgens Vermue wel anders. "Bij ons, en dat is landelijk ook zo, is zo'n vijf procent van de leden vrouw. Dat komt bij ons dus neer op zo'n twintig van de 400 leden." Meer vrouwen zijn dan ook welkom. Tegelijkertijd verwacht hij geen wonderen. "Ik denk niet dat dit dankzij een serie in één keer gelijktrekt, maar het zou mooi zijn als het iets meer in verhouding is."

Een van de vrouwelijke leden van de club is Brouwer. Hoewel het gehalte vrouwen in de schaakwereld dus nogal laag is, voelt zij zich absoluut niet gediscrimineerd. "Juist niet! Je wordt gewoon geaccepteerd om wie je bent. Bij schaaktoernooien zie je jonge mensen, oude mensen, mensen in een rolstoel, mannen, vrouwen het wordt allemaal geaccepteerd."

Voordelen als vrouw in mannenwereld

Bovendien heeft het volgens Brouwer ook voordelen om een vrouw te zijn in een mannenwereld. "Bij de mannenwc's staat altijd een rij bij die toernooien, terwijl wij als vrouw zeeën van ruimte hebben in de damestoiletten. Bovendien hebben die toernooien soms ook een prijs voor de beste vrouw en daarvoor heb je dan minder competitie. Dus er moeten ook weer niet té veel vrouwen bijkomen", lacht ze.

Zelf heeft ze weinig moeite om haar 'schaakspieren' scherp te houden in tijden van lockdown. "Het voordeel van schaken is dat je niet veel nodig hebt om te trainen. Dat zie je ook in de serie. Dan zet je gewoon een interessante situatie op het schaakbord en ga je zitten denken wat je dan allemaal kunt doen."

Talent

"Maar daarvoor moet je wel talent hebben", vult Vermue aan. "Dat vind ik ook mooi aan de serie: de hoofdpersoon heeft heel veel talent. Dat komt echt niet allemaal van die pilletjes." Hij verwijst daarmee naar de geestverruimende middelen die de hoofdpersoon van de serie gebruikt, die haar in het begin helpen om het schaakspel te visualiseren.

The Queen's Gambit gaat over een meisje dat in een weeshuis belandt en daar van de conciërge leert schaken. Ze blijkt zeer veel talent te hebben voor de schaaksport en wint gaandeweg belangrijk toernooien. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Walter Tevis uit 1983, al kun je volgens Vermue beter de serie kijken. "Ik heb het boek gelezen, maar herinner me er weinig van. De serie is echt veel beter dan het boek."

Zeeuwse schakers Albert Vermue en Johanna Brouwer in Zeeuwse Kamer over schaakserie

Het boek is deels geïnspireerd op het leven van de Amerikaanse schaakgrootmeester Bobby Fischer, die in de jaren '50 en '60 een stormachtige opkomst beleefde in de schaakwereld. Het belangrijkste verschil: in het boek en de serie is de hoofdrolspeler, Beth Harmon, onmiskenbaar een vrouw.

Miljoenen schakers bijgekomen

The Queen's Gambit staat op Netflix en is op dat streamingsplatform ongekend populair. Het is wereldwijd de meest bekeken serie op Netflix. Dankzij de serie is de interesse in de schaaksport gigantisch gegroeid. Nadat de serie uitkwam, kwamen er wereldwijd miljoenen schakers bij, melden meerdere internationale schaakwebsites.