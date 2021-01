Vijftien overlijdens in Zeeuwse verzorgingshuizen door corona

Coronabesmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen (foto: ANP, bewerkt)

Dat is een forse toename in het aantal besmettingen in vergelijking met een week ervoor. De stijging komt door een corona-uitbraak in zorgcentrum de Zoute Viever in Oost-Souburg.

In de gemeente Vlissingen zijn dan ook de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de afgelopen week. Twintig in totaal. Ook zijn in Vlissingen de meeste overlijdens gemeld, namelijk vijf. Gevolgd door de gemeente Veere en Terneuzen waar allebei drie cliënten zijn gestorven.

'Vaccineren biedt hoop'

In vergelijking met een week eerder nemen de cijfers weer toe. Vorige week meldden de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen namelijk nog zes overlijdens en zeventien nieuwe besmettingen. Woordvoerder namens de verpleeg- en verzorgingshuizen Angela Bras betreurt de overlijdens en de stijging van het aantal besmettingen.

Volgens haar bevestigen de cijfers de zorgelijke situatie in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Maar er is ook hoop volgens haar: "Dat veel medewerkers snel gevaccineerd kunnen worden geeft hoop op betere tijden. We hopen natuurlijk heel erg dat hierdoor het aantal besmettingen gaat dalen."

Hersteld

In de afgelopen week zijn er ook 48 cliënten hersteld van het coronavirus. Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom leveren elke week gezamenlijk de coronacijfers.

