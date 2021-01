89-jarige bakker: 'Ik bijzonder? Nee, ik ben gewoon Piet en meer niet'

"Tafeltje-dekje, zo heette dat vroeger. Adrie!? Hoe noem je dat nu?" roept Piet in plat Zeeuws naar zijn vrouw die in de keuken bezig is met de koffie. "Oh ja, maaltijden aan huis heet dat tegenwoordig." Een keer in de maand rijdt Piet het hele dorp door om ouderen die zich daarvoor hebben opgegeven, van een warme maaltijd te voorzien.

"Ik vind het fijn om die mensen te helpen. Ze kunnen moeilijk op die leeftijd zelf nog hun eten halen. En het is altijd erg gezellig, want meestal houden we nog een kletspraatje", legt Piet uit. "Maar natuurlijk niet te lang! Want dan wordt het eten koud."

's Nachts gymnastiek

Piet heeft een druk dagschema, maar ook 's nachts houdt hij een vast rooster aan. "Ik kom er iedere nacht twee keer uit om te gymnastieken", vertelt hij. "Vijftien keer met m'n armen omhoog, twintig keer rekken en dan schud ik ook nog een beetje met mijn benen. Anders word ik stijf en dat wil ik niet."

Piet Kole (89) helpt bij de bakkerij op Wolphaartsdijk. (foto: Omroep Zeeland)

Naast het rondbrengen van de maaltijden, helpt Piet ook nog bij de bakkerij op Wolphaartsdijk. En dat is een eitje voor hem, want brood bakken doet hij al zijn hele leven. "Vroeger hadden we hier acht bakkerijen op het dorp. Veel hè", vertelt Piet. "Maar uiteindelijk zijn we met twee bakkers overgebleven: Koster en Kole, die van ons."

Zoon wilde stoppen met het bakkersbedrijf

"Onze bakkerij was een familiebedrijf, maar in 1996 zei mijn zoon tegen mij: 'ik stop ermee. Ik wil geen bakker meer zijn.' En toen ben ik ook maar gestopt en heeft bakkerij en supermarkt Koster ons overgenomen." Maar echt gestopt is Piet niet, want hij helpt de nieuwe generatie bakkers nog steeds maar al te graag.

Met corona was ik de hele dag vrij en dat was saai! Gelukkig kon ik snel weer aan de slag. " Piet Kole (89)

Wanneer de 89-jarige Piet de bakkerij in loopt wordt hij dan ook gelijk aan het werk gezet. "Krentenbollen inpakken, kratjes tellen, broodjes suikeren, enzovoorts enzovoorts. En zo rolt de tijd maar door. Heb ik wat te doen en help ik ook nog mijn medemens", vertelt Piet.

Liever niet een hele dag vrij

"Ik zou er niet aan moeten denken om een hele dag vrij te zijn", geeft de oude bakker toe. "Met de corona mocht ik even niet naar de bakkerij, maar dát was saai! Dan was ik de hele dag vrij! En poetsen en schrobben zijn ook niet echt mijn hobby's. Gelukkig kon ik snel weer aan de slag."

Piet Kole (89) pakt krentenbollen in bij de bakker op Wolphaartsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Dat het best bijzonder is dat hij al bijna 90 is en eigenlijk nog heel fit voor zijn leeftijd, dat weet Piet heel goed. "Ik ben heel dankbaar dat ik dit nog kan en mag doen en dat mijn gezondheid goed is. Zelf heb je dat niet in de hand. Dat komt van de hogere macht van boven. Maar ik ben blij dat ik wat voor m'n medemens kan betekenen."

Ondanks dat vindt hij zichzelf helemaal niet bijzonder. "Ik heb wel een positief karakter, maar voor de rest, bijzonder? Nee joh, helemaal niet. Ik ben gewoon Piet Kole. En meer niet."