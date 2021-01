Zoekactie in en rond het water naar vermiste Ichelle levert niets op

Grote zoekactie naar vermiste Ichelle levert niets op (foto: Politie)

Van 10.00 tot 16.00 uur werd naar de 29-jarige Ichelle gezocht. De politie kreeg ondersteuning van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ). Met behulp van een politieboot met specialistische apparatuur en speurhonden werd het gebied uitgekamd.

Afgelopen zondag zocht de politie ook in Oostburg met speurhonden naar de vermiste vrouw. Op maandag 14 december is Ichelle voor het laatst gezien door een familielid. Twee dagen later was er nog telefonisch contact, maar daarna is er niets meer van haar vernomen.

Ichelle van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren sloot de politie ook uit dat Ichelle in Barcelona was. De Zeeuwse recherche kreeg bericht van de Spaanse politie dat de vermiste Oostburgse mogelijk bij een illegaal feest in Barcelona was gearresteerd. Eén van de organisatoren van dat feest was een 29-jarige Nederlandse vrouw. Na onderzoek bleek dat de opgepakte vrouw iemand anders is.

Ichelle staat officieel gesignaleerd, zodat nationale en internationale politie-instanties op de hoogte zijn van haar vermissing. Mensen die een tip hebben over de vermissing hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie, bijvoorbeeld via het telefoonnummer 0900 - 8844.

Lees ook: