Ondanks corona en de feestdagen blijft Glenn poffertjes aan Mexicanen verkopen

Glenn van Damme uit Aardenburg met zijn Mexicaanse vriendin (foto: Glenn van Damme)

Normaal gesproken komen grote families samen tijdens de feestdagen, dus Glenn had niet al te veel van de feestdagen verwacht. Toch kwamen er Mexicanen aan zijn kraam. "Ik had niet het idee dat mensen extra poffertjes kwamen halen bij ons, maar het viel gelukkig niet helemaal stil", vertelt hij in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. "We hadden verwacht dat de verkoop door corona in zou zakken, maar met de verkoop van glühwein hadden we het druk. Er zaten goede dagen tussen, er is soms geen peil op te trekken."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Tweeëneenhalf jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu. Het was de bedoeling om zijn poffertjes aan de man te brengen op grote festivals in Mexico, maar corona gooide roet in het eten van dat plan.

Corona, feestdagen, ondanks alles verandert er niet veel voor Glenn. Behalve dan dat er minder mensen op straat zijn en een bezoek aan de poffertjeskraam misschien uitstellen. Om wat aanvullende inkomsten te hebben, worden de poffertjes van Glenn ook aan huis bezorgt. Dat gebeurt dan via externe bezorgdiensten. "Het is soms puzzelen en goed plannen om een bezorger te reserveren, maar uiteindelijk betaalt de klant."