Een huppeltje of een slepend been: het is de Internationale Dag van de Rare Loopjes!

De dag is geïnspireerd op een sketch van de Britse comedygroep Monty Python waarin acteur John Cleese een ambtenaar speelt die toezicht moet houden op de ontwikkeling en subsidiëring van rare loopjes, de silly walks. In de serie loopt Cleese op allerlei rare manieren. Omdat de doorsnee burger ook zo nu en dan behoefte heeft aan een knieheffing of een gestrekt been, is de Internationale Dag van de Rare Loopjes in het leven geroepen.

Groot succes

In Zierikzee is een speciaal silly-walk-voetpad aangelegd. Zodra je op het pad loopt, is het verplicht om op een rare manier te lopen. Wandelaars hebben genoten van de dag: "Het is geweldig. Lekker alles losgooien en jezelf helemaal laten gaan. Heerlijk!", vertelt een silly-walk-liefhebber. Ook een andere wandelaar is enthousiast: "Ik doe aan balletdansen, dus daarom vind ik dit ook leuk om te doen."