Vijfsterrenhotel van achttien verdiepingen met een sky-restaurant: dit zijn de nieuwste plannen voor hotel Britannia

Zo komt Hotel Britannia eruit te zien (foto: Architectenbureau Van den Hoeven)

Eigenaar AVV Beheer heeft een team ontwikkelaars samengesteld en een omgevingsvergunning ingediend voor de herbouw van hotel Britannia op de Vlissingse boulevard. Gesproken wordt over een mijlpaal in een traject van ruim twintig jaar.

AVV Beheer diende op 30 december de bouwaanvraag al in en maakte dat vandaag bekend. "Na jaren van voorbereiding is er de laatste maanden door de projectbetrokkenen, in samenwerking met de gemeente, intensief gewerkt aan het uitwerken van de plannen en de voor de vergunningsaanvraag benodigde stukken."

Niet de eerste plannen

Het is niet voor het eerst dat er plannen voor het nieuw te bouwen hotel naar buiten worden gebracht. Zo zei AVV Beheer in februari 2015 in verregaande onderhandelingen te zijn met de gemeente over een nieuw hotel, een jaar later werden er ontwerpen voor het hotel gepresenteerd en in juni 2018 werd er ook al een omgevingsvergunning ingediend. In al die tijd is er geen paal de grond ingegaan en is de plek waar Hotel Britannia eerder stond een gapend gat.

In de nieuwste plannen wordt gesproken over een hotel met 205 kamers, hotelsuites en hotelappartementen en hotel-penthouses. Op de achttiende verdieping moet een sky-restaurant komen. Op de begane grond komt de receptie, lobby, een lounge-bar, brasserie en restaurant. Architectenbureau Van den Hoeven heeft impressies getekend. "Het gebouw zal een landmark vormen aan de Vlissingse Boulevard. Een markant gebouw; zowel vanaf het land als vanaf het water bezien", beloven de projectontwikkelaars.

De projectontwikkelaars hopen in 2021 de vergunningen te krijgen, zodat in 2022, 2023 en een deel van 2024 gebouwd kan worden. Later dat jaar moeten de eerste gasten in het hotel verblijven. De bouw van het hotel zal in handen zijn van Bouwgroep Peters uit Middelburg en aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen.