Corona slaat flink toe in Zeeland: twaalf ziekenhuisopnames, bijna 200 nieuwe besmettingen

(foto: Omroep Zeeland)

Dit hoge aantal besmettingen lijkt erop te wijzen dat de lage besmettingsaantallen van de afgelopen week inderdaad vooral kwamen doordat minder mensen zich lieten testen vanwege de feestdagen, zoals de GGD Zeeland al verwachtte.

Meeste in Vlissingen

Het gaat om de aantallen positieve coronatests in onze provincie die tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen zijn geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De gemeente waar de meeste nieuwe gevallen geregistreerd zijn is Vlissingen met 37 nieuwe geregistreerde besmettingen. Terneuzen volgt met 27 en Middelburg met 25 nieuwe besmettingen.

Aantal geregistreerde besmettingen per gemeente

zo 3 jan ma 4 jan di 5 jan wo 6 jan do 7 jan Borsele 6 7 6 13 14 Goes 15 15 10 8 23 Hulst 14 2 2 5 9 Kapelle 1 1 2 2 3 Middelburg 21 8 12 11 25 Noord-Beveland 0 3 1 1 0 Reimerswaal 14 15 11 12 17 Schouwen-Duiveland 12 3 8 10 15 Sluis 12 6 4 7 5 Terneuzen 17 13 8 13 27 Tholen 12 10 11 2 11 Veere 6 7 1 5 7 Vlissingen 17 10 15 24 37 Zeeland totaal 147 100 91 113 193

Van de twaalf ziekenhuisopnames die het RIVM meldt over diezelfde periode zijn het ook Terneuzen en Vlissingen die de lijst aanvoeren. In beide gemeenten werden drie inwoners met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Borsele en Reimerswaal volgen met twee ziekenhuisopnames. In zowel Hulst als Sluis werd één coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen. Het RIVM meldt geen sterfgevallen in onze provincie.

Zevendagentotaal

Om te voorkomen dat je te veel kijkt naar de dagelijkse fluctuaties, berekent Omroep Zeeland iedere dag het zevendagentotaal per regio. Dat is het aantal patiënten dat er de afgelopen zeven dagen bij elkaar opgeteld bijgekomen zijn. Op onderstaande kaart is te zien de stijging van vandaag nog geen groot effect heeft op dat zevendagentotaal. Dat komt doordat het aantal nieuwe besmettingen voor de kerst ook zeer hoog was. De komende dagen moet blijken of de plotselinge stijging in de cijfers van vandaag doorzet.

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken kun je deze weektotalen ook afzetten tegen het aantal inwoners. Dan kun je bovendien de besmettingsaantallen naast de drempelwaarden voor de risiconiveaus leggen zoals die gehanteerd worden op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Dit geeft een beeld van de ernst van de situatie. Bovendien kun je de regionale verschillen in deze weergave ook vergelijken met het Zeeuwse gemiddelde.

'Zeer ernstig'

In de onderstaande grafiek zie je dan dat het Zeeuwse gemiddelde, dat de afgelopen dagen rond de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' schommelde, maar daar nu weer vrij overtuigend bovenuit komt. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geconstateerd. Ook is te zien in de grafiek dat de regio Walcheren, die vrij ver onder dat niveau zat, nu omhoog schiet naar boven die drempelwaarde.

De regio De Bevelanden zat al boven die drempelwaarde. De regio's Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland, die in eerdere fasen van de coronapandemie met kop en schouders boven de andere regio's uitstaken, zitten op dit moment onder de drempelwaarde voor 'zeer ernstig'.

Landelijke ontwikkelingen

De hoge besmettingscijfers van vandaag zijn overigens in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Ook in de rest van het land schoot het aantal geregistreerde besmettingen flink omhoog. Het RIVM meldde landelijk 9.737 positieve testresultaten binnen, tegen 7.128 een dag eerder. Het is ook fors meer dan gemiddelde aantal nieuwe besmettingen van afgelopen week, dat ligt op ruim 7.700 positieve testresultaten per dag.

