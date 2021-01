Victor (30) gaat 25.000 kilo bankdrukken voor kroegen in Sas van Gent

"Als ik door Sas liep voor de lockdowns, zat er altijd wel iemand in het café. Nu totaal niet. Waar haal je dan je omzet dan vandaan?", vraagt Victor zich af. "Er is zoveel onduidelijkheid, zoveel vraagtekens. Het is echt een hele moeilijke tijd voor hen."

Een beetje doorgeslagen

Victor werkt zich het liefst elke dag flink in het zweet in de sportschool. "Ik ben vijf à zes dagen per week in de gym te vinden. Daarin ben ik misschien een beetje doorgeslagen", lacht hij. Die passie wil hij nu inzetten voor de lokale kroegen. "Een marathon lopen kan ik niet, want ik heb knieproblemen opgelopen door het voetballen. Maar ik wilde mezelf triggeren."

Ik vind het super dat hij dit doet! Dat er mensen aan ons denken in deze moeilijke tijd." Aswin Polman, mede-eigenaar wijnbar Bottles Next Door.

Zijn plan? In drie uur tijd 25.000 kilo bankdrukken. "Ik heb alles berekend. Ik ga aan de slag met zestig kilo aan gewichten. Dat betekent dat ik steeds sets van vijftien herhalingen zal doen, met rust tussendoor." Of het gaat lukken weet hij niet "Maar ik wilde het mezelf wel moeilijk maken, ik ga niet effetjes iets doen wat niets voorstelt. Ik heb dit nog nooit gedaan, daarom ben ik me thuis in de woonkamer aan het voorbereiden door zoveel mogelijk herhalingen achter elkaar te doen."

Kleine beetjes helpen

De fanatieke sporter kreeg al veel positieve reacties. "De kroegeigenaren die ik heb gesproken zijn heel enthousiast. Ze zeiden: 'Alle kleine beetjes helpen.' Dat vond ik heel sneu om te horen." Eén van die horeca-ondernemers is Aswin Polman, mede-eigenaar van wijnbar Bottles Next Door. "Ik vind het super dat hij dit doet! Dat er mensen aan ons denken in deze moeilijke tijd. Ik ben echt benieuwd hoe de mensen hierop gaan reageren."

Onder de mensen komen

Victor wil zaterdag 16 januari bankdrukken in café Bottles Next Door, vanaf 14.00 uur. In de tussentijd probeert hij met crowdfunding zoveel mogelijk geld op te halen. "Het opgehaalde bedrag wordt verdeeld over de zes cafés van Sas." Hij hoopt 30.000 euro op te halen. "Vijfduizend per café dat zou mooi zijn, maar met tweeduizend ben ik ook tevreden." Op die manier hoopt hij de kroegeigenaren een hart onder de riem kan steken.