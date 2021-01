Goedemorgen! Verdachten Operatie Portunus voor rechter, Britannia en bankdrukken

Operatie Portunus

Weet je het nog? Op woensdag 1 juli heeft de politie in een onderzoek naar drugshandel op dertig locaties in Zeeland invallen gedaan. Vandaag komen de zeven Zeeuwse verdachten die in juli tijdens Operatie Portunus werden opgepakt voor de rechter. Ze staan voor de rechtbank in de Breda. Het zevental wordt verdacht van grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen van geld, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit.

Een vijfsterrenhotel van achttien verdiepingen, meer dan tweehonderd hotelkamers en een sky-restaurant. Projectontwikkelaars hebben de nieuwste plannen voor de herbouw van hotel Britannia op de Vlissingse boulevard ingediend.

Zo komt Hotel Britannia eruit te zien (foto: Architectenbureau Van den Hoeven)

In Waarde is vannacht een schuur in vlammen opgegaan. Het vuur brak rond 23.30 uur uit. Al snel besloot de brandweer dat de schuur niet te redden was.

De 30-jarige Victor Roegiers maakt het zichzelf niet makkelijk. Hij is van plan 25.000 kilo te bankdrukken om lokale kroegen te ondersteunen.

Victor Roegiers gaat 25.000 kg bankdrukken voor café's in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

De politie weet nog steeds niet waar de vermiste Ichelle van de Velde uit Oostburg is. Een grote zoekactie gisteren in Oostburg met speurhonden en politieboot leverde niets op. Op maandag 14 december is Ichelle voor het laatst gezien door een familielid. Twee dagen later was er nog telefonisch contact, maar daarna is er niets meer van haar vernomen.

Weer

Ook vanochtend is het nog bewolkt en verspreid valt er regen en motregen, maar langzaam trekt deze buienzone naar België. Vanmiddag is er in Zeeuws-Vlaanderen nog kans op een bui maar verder wordt vrijwel overal droog en komen er vanuit het noorden ook opklaringen bij. Maximum temperatuur vandaag rond de 5 graden, bij een zwakke tot matige noordwestenwind.