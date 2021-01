Politie zet digitale hulp in bij cocaïnehandel Vlissingen: 'Er zit een harde wereld achter'

De haven van Vlissingen (foto: Politie Zeeland)

Vandaag begint de rechtszaak tegen de verdachten van corruptie in de haven - operatie Portunus - die in juli werden opgepakt bij huiszoekingen en bedrijfsinvallen. Het gaat om zeven Zeeuwen die bijna allemaal in de haven van Vlissingen werkten.

Politiewoordvoerder Alwin Don over de oproep en de cocaïnehandel:

"De afgelopen maanden, terwijl deze mensen binnen zaten, zijn er weer cocaïnevondsten gedaan in de haven", zegt politiewoordvoerder Alwin Don. "De mensen die daarachter zitten kunnen hun handel alleen door de haven krijgen als ze hulp krijgen van binnenuit."

'Er zit een harde wereld achter'

De politie vermoedt dus dat er meer corrupte mensen in de haven van Vlissingen werken. Wie daar meer vanaf weet, wordt gevraagd zich te melden. Dat kan ook anoniem. Don: "Er zit zo'n harde wereld achter dat we heel goed kunnen begrijpen dat mensen niet zomaar iets willen vertellen."

Wie zich anoniem meldt, hoeft niet bang te zijn dat zijn of haar naam in de toekomst toch ineens bij een rechtszaak opduikt of in een dossier terechtkomt, zegt Don. "Alleen de informatie wordt bekendgemaakt. Op die manier hopen we dat mensen toch de stap naar de politie durven zetten."