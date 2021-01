Coronacrisis treft musea zoals verwacht hard: helft minder bezoekers

Industrieel Museum in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Ruim 260.000 mensen brachten een bezoek aan de 51 musea in Zeeland. In 2019 waren dat er nog meer dan 580.000. Naast de noodgedwongen sluiting, konden musea ook minder bezoekers ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Bezoekers moesten vooraf reserveren, spontane bezoekjes waren er dan ook niet bij. Sommige musea konden minder vaak open omdat vrijwilligers in de risicogroep vallen en schoolreisjes en andere groepsbezoeken bleven ook uit.

Zowel grote als kleine musea zijn getroffen. Het Zeeuws Museum ging van bijna 60.000 bezoekers naar 17.187. Het Industrieel Museum in Sas van Gent van 11.000 in 2019 naar 5.930 in 2020.

Zeeuws Museum aan het Abdijplein in Middelburg (foto: Ria Brasser, uit Oost-Souburg)

De zomerperiode was een goede periode. Zeeland was in trek bij toeristen en dat gaf de musea nog een beetje glans. Toch was het goede seizoen niet voldoende om de slechte maanden te compenseren. Musea maakten dan ook gebruik van noodsteun om het hoofd boven water te houden.

In vergelijking met het landelijk gemiddelde, doet Zeeland het nog goed. Landelijk cijfers laten namelijk een grotere daling zien, van bijna 33 miljoen in 2019 bezoekers naar 9 miljoen vorig jaar. Een daling van 65 procent.

Sluiting

Halverwege maart moesten musea vanwege een lockdown door COVID-19 voor de eerste keer dicht. Die sluiting duurde elf weken. In november kwam de tweede sluiting en moesten musea twee weken dicht. De derde verplichte sluiting volgde half december. Nog altijd zijn de deuren van de musea dicht.