Vlisburg of Middelingen? Dit gebeurt er als Vlissingen en Middelburg fuseren

Fusie Middelburg-Vlissingen? Dit zijn de cijfers (foto: Pixabay)

Het (afgestofte) idee voor een intensievere samenwerking, of zelfs fusie, tussen Middelburg en Vlissingen is een advies dat speciaal adviseur Wientjes deed in zijn eindrapport voor de compensatie van het mislopen van de marinierskazerne in Vlissingen. Het enthousiasme voor dat idee is niet groot. We keken naar de voor- en nadelen.

De fusiegemeente Middelingen of Vlisburg komt op de 33e plaats op de Nederlandse ranglijst van grootste gemeenten, met 93.303 inwoners (telling 1 december 2020). De tweelingstad wordt dan iets groter dan Helmond of Oss, maar blijft nog steeds kleiner dan Deventer of Venlo. Het is nog de vraag of je op die positie in Den Haag met de vuist op tafel kunt slaan, zoals Wientjes veronderstelt.

Lachend

De gemeente Terneuzen, op dit moment de grootste van Zeeland, was na de fusie van 2003 eventjes goed voor de 60e plaats op de Nederlandse ranglijst, maar is door een gebrek aan groei en fusie van andere gemeenten inmiddels naar de 81e plaats gezakt. Daar gaan Middelburg en Vlissingen in elk geval lachend aan voorbij wanneer ze voor de gelegenheid op elkaars schouders gaan staan en één lange jas aantrekken.

Maar zijn ze dan echt gepromoveerd? Het lukt Zeeland zelfs met Vlisburg of Middelingen nog steeds niet om met één gemeente in de Wikipedia-lijst van Nederlands grootste gemeenten te komen, want die begint pas bij 100.000 inwoners.

Je moet even door bovenstaande lijst scrollen om te kunnen zien hoe lang de weg naar de top is.

Wordt Middelingen of Vlisburg een grote gemeente in de regio? Wel in Zeeland. Maar iets verderop verschrompelt onze tweelingstad weer. Alleen al Noord-Brabant heeft vier gemeenten die groter zijn, en Zuid-Holland zelfs acht gemeenten. Tegen de nabijgelegen steden in Vlaanderen kan de nieuwe gemeente ook niet op.

Geld

Het is niet waarschijnlijk dat de gemeentebesturen van Vlissingen en Middelburg overstag gaan vanwege het hogere salaris (zie kader). In de nieuwe grotere gemeente wordt natuurlijk méér salaris betaald (ook de ambtelijke top krijgt uitzicht op een hogere schaal) maar de burgemeesters mogen sowieso niet blijven zitten na zo'n fusie. Van de huidige negen wethouders in de beide steden blijven er na de fusie hooguit zes over. Misschien maar vijf. Dus dat wordt dringen geblazen.

Voor de raadsleden wordt de fusie helemaal een stoelendans vol teleurstellingen. Nu nog hebben de beide gemeenteraden samen 56 zetels, maar na de fusie verdwijnen er zeventien zetels. Je hoeft niet jaloers te zijn op de partijbesturen die straks de kandidatenlijsten gaan samenstellen en aan beide 'oude gemeenten' precies evenveel verkiesbare plaatsen willen toewijzen. Ze lopen het risico goede kandidaten af te wijzen omdat er te veel uit één oude gemeente komen en slechte kandidaten aan te nemen omdat ze toevallig wel op het goede adres wonen.

Democratie

Burgers komen na een fusie op een grotere afstand van hun bestuur te staan. Een raadslid in Vlissingen of Middelburg heeft nu nog een achterban van gemiddeld 1.664 burgers, het worden er straks 2.389. Dat komt het contact tussen burger en volksvertegenwoordiger niet ten goede en de democratie leidt daaronder. Dat is aangetoond, want de opkomst bij verkiezingen na een herindeling zakt, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.

Salarissen De burgemeesters van Vlissingen en Middelburg ontvangen nu nog 9.281 euro salaris per maand, plus een onkostenvergoeding. De burgemeester van de nieuwe gemeente gaat (volgens de huidige tabel) naar 10.063 euro per maand. De wethouders zien hun maandsalaris stijgen van 7.459 euro naar 8.127 euro. De raadsleden krijgen nu 1.324 euro per maand en dat wordt 1.550 euro.

De aanzienlijke vermindering van het aantal raadsleden, wethouders en burgemeesters zal wel een besparing opleveren, ook al gaat het salaris per persoon een stukje omhoog. Ook het ambtelijk apparaat hoeft niet het dubbele te zijn van één gemeente, dus ook daarop kan na de eenwording flink bezuinigd worden. Zou je denken. Maar dat laatste werkt niet op die manier.

Koude kermis

Fusiegemeenten komen wat besparingen betreft altijd van een koude kermis thuis. Burgemeesters en wethouders hebben recht op wachtgeld en ambtenaren hebben een beschermde status. Een nieuw stadhuis dat de grotestadsambities weerspiegelt, hoort er meestal ook bij. Zelfs als er geen nieuw groot stadhuis halverwege Vlissingen en Middelburg komt, moet er nog bovenop of naast één van de bestaande stadhuizen een nieuwe grotere raadszaal worden gebouwd.

De markt in Middelburg (foto: Piet Grim)

Het duurt járen voordat je na een fusie de laatste overbodige ambtenaar van je loonlijst hebt mogen schrappen. Ze hebben een zéér beschermde status. Anders moet je hem of haar een grote zak met geld meegeven. Zonder een rijtje dure externe consultants die de nieuwe organisatie helpen optuigen, lukt die klus al helemaal niet.

Frictiekosten

Je krijgt voor het gladstrijken van al deze problemen wel 'frictiekosten' van het Rijk vergoed, maar linksom of rechtsom betaalt de burger het gelag van de grotestadsdromen. De recente fusie van Bussum, Naarden en Muiden, en die is met 58.000 inwoners betrekkelijk klein, kostte al acht miljoen euro.

De Boulevard in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Voorstanders zullen zeggen dat je ná een fusie en na al die kosten een zuiniger, efficiënter ambtelijk apparaat hebt. 'Nee, dat lukt helemaal niet, dus begin er niet aan, het is drijfzand', zegt dit artikel in het vakblad voor gemeentebesturen Binnenlands Bestuur. Het blad citeert uit het proefschrift van Bieuwe Geertsema, gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen. Hij heeft stapels herindelingen uitgeplozen: gemeentelijke fusies leveren geen geld op en ook geen betere voorzieningen.

Nog somberder

Zijn sombere boodschap is eigenlijk nog somberder: ook gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn kostbare ondingen, die in de praktijk duurder uitpakken dan wanneer iedere gemeente apart voor eigen rekening zou zijn doorgegaan. Het advies van Geertsema is: gemeentebestuurder, blijf in je eigen stadhuis.

