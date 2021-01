Drie mannen aangehouden voor opblazen auto politieagent

(foto: ANP)

In april 2020 werd de privéauto van een politieagent met een vuurwerkbom opgeblazen. Volgens de politie zorgde dat voor onrust onder buurtbewoners, waarna het huis van de agent met een camera werd bewaakt.

Aanhoudingen na onderzoek

Na de ontploffing deed de politie onderzoek en werden verschillende getuigen gehoord. De twee Middelburgers van 20 en 25 jaar kwamen zo in beeld. Ook werd de recherche geïnformeerd over berichten op EncroChat, een geheime berichtenservice. Zo kwam de politie uit bij een 42-jarige man uit Goes en een 45-jarige man uit Middelburg.

Op zaterdag 2 januari arresteerde de politie de 20-jarige verdachte uit Middelburg in zijn woning. Twee dagen later werd de Middelburger van 25 jaar aangehouden in een politiecel bij Torentijd, hij zat vast voor een ander onderzoek. Gisteren werd in Torentijd de 42-jarige man uit Goes aangehouden. Ook hij zat al vast voor een ander onderzoek.

De man van 45 uit Middelburg die de politie via EncroChat op het spoor kwam, is niet aangehouden, maar wordt volgende week wel verhoord.