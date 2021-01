Meubelmaker Rianne: 'Een lamp maak je van hout, van Zeeuws hout'

Inmiddels heeft ze haar eigen bedrijfje, waar ze zich heeft gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van grote houten industriële lampen. "Lampen zijn echt mijn favoriet. Je kan er veel mee qua ontwerp en ze geven sfeer aan een ruimte." Het hout dat ze gebruikt om haar lampen te maken, komt allemaal uit West-Zeeuws-Vlaanderen.

Opleiding

Rianne is opgegroeid met hout en was altijd te vinden in of rondom de werkplaats van haar vader. "Ik heb daarom ook gekozen voor de bouw en niet voor verzorging, zoals veel andere meisjes doen. Daarna ben ik naar Rotterdam gegaan om een opleiding te volgen tot meubelmaker."

Ik hoop dat mensen later zeggen: kijk, dit is een echte Termotelamp" Rianne Termote, meubelmaker

Tijdens haar opleiding maakte ze thuis op aanvraag al regelmatig grote lampen die ze vervolgens verkocht. "Dat ging makkelijk, want ik hoefde in principe niets aan te schaffen. Alles wat ik nodig had, kon ik gebruiken van mijn vader of hij kocht het." Daarom is Rianne ook erg blij met haar vader. "Ik heb heel veel van hem geleerd over hout en hoe je het kan verwerken. Hij heeft eigenlijk aan de wieg gestaan van mijn carrière."

Ze maakt op dit moment nog steeds gebruik van de werkplaats van haar vader. "Ik heb hier de ruimte die ik nodig heb en daarnaast heb ik hier ook allerlei machines tot mijn beschikking en dat is fijn. Het hout dat ik nodig heb om mijn lampen en andere meubels te maken hoef ik ook niet te bestellen. Ik koop het direct van mijn vader en ga ermee aan de slag."

Naast dat Rianne veelvuldig gebruik maakt van machines, vindt ze het ook een uitdaging om zo nu en dan iets te maken waar geen machine aan te pas komt. "Ik heb onlangs nog een trap volledig met de hand gemaakt. Ik kan het dus allebei en ik vind de afwisseling erg leuk."

Rianne woont en werkt nu nog thuis, maar hopelijk komt daar de komende jaren verandering in. "Ik ben hier in de omgeving op zoek naar een ouderwetse boerenschuur die ik kan verbouwen tot werkplaats en atelier. En misschien dat ik er uiteindelijk ook kan gaan wonen. Dat lijkt me echt te gek."

De nieuwe Jan de Bouvrie of Gerrit Rietveld

Ook hoopt ze dat haar lampen en andere meubels die ze maakt uiteindelijk in heel Nederland verkocht gaan worden. "Ik hoop dat ze van Zeeland tot Groningen te vinden zijn." En op de vraag of ze de nieuwe Jan de Bouvrie of Gerrit Rietveld wordt, heeft ze een duidelijk antwoord. "Wie weet, dat weet je nooit van tevoren. Ik hoop dat mensen mij in de toekomst weten te vinden en dat ze misschien zullen zeggen: kijk, dit is een echte Termotelamp, haha!"