Voor het eerst sinds ruim een jaar geen Zeeuwse artiest in de Nederlandse Top 40

Zaterdag 26 oktober was de dag dat Emma Heesters uit 's-Gravenpolder samen met Rolf Sanchez de Top 40 bestormde met de hit Pa Olvidarte. Het nummer kwam binnen op 27 en stond daarna lange tijd op plek 2. De hit verdween op 21 maart 2020 uit de lijst.

Ondertussen had Heesters zelf alweer voor een nieuwe Top 40-notering gezorgd met Loop Niet Weg. Dat nummer nam ze samen met Kris Kross Amsterdam en Tino Martin op. Het stond van 15 februari tot 6 juni in de hitlijst, met plek 4 als hoogste notering.

Het had niet veel gescheeld of de onafgebroken periode van Zeeuwse artiesten in de Top 40 was nog langer geweest. Een week voordat Emma Heesters binnenkwam, verdween Roller Coaster van Danny Vera na 27 weken uit de lijst. Toen de hit van Vera in de Top 40 kwam, stond Joe Buck met The Way You Take Time er ook al negen weken in.

Begin dit jaar kwam Roller Coaster van Danny Vera weer voor zes weken terug in de Nederlandse Top 40, door het succes in de Top 2000 van NPO Radio 2.