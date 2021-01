Corona in Zeeland: vier sterfgevallen en tweehonderd nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Nadat het door het RIVM geregistreerde besmettingsaantal per etmaal dagenlang schommelde rond de honderd is het gisteren bijna verdubbeld naar 193 besmettingen. Met 203 is dat aantal in de rapportage van het RIVM van vandaag nog iets hoger.

Twee sterfgevallen in Terneuzen

Bij twee van de vier sterfgevallen gaat het om inwoners van de gemeente Terneuzen. Bij de andere twee coronapatiënten die de besmetting met het virus niet hebben overleefd, gaat het om inwoners van de gemeenten Schouwen-Duiveland en Vlissingen.

Terneuzen voert ook de lijst aan als het gaat om de besmettingsaantallen. Het RIVM meldt in die gemeente 36 nieuwe besmettingen. Vlissingen volgt met 34 en Middelburg met 25. Het gaat daarbij om de positieve testuitslagen die door het RIVM zijn geregistreerd tussen 10.00 uur gisterochtend en vanmorgen 10.00 uur.

Aantal geregistreerde besmettingen per gemeente

Gemeente ma 4 jan di 5 jan wo 6 jan do 7 jan vr 8 jan Borsele 7 6 13 14 12 Goes 15 10 8 23 19 Hulst 2 2 5 9 13 Kapelle 1 2 2 3 4 Middelburg 8 12 11 25 25 Noord-Beveland 3 1 1 0 2 Reimerswaal 15 11 12 17 16 Schouwen-Duiveland 3 8 10 15 9 Sluis 6 4 7 5 7 Terneuzen 13 8 13 27 36 Tholen 10 11 2 11 17 Veere 7 1 5 7 9 Vlissingen 10 15 24 37 34 Zeeland totaal 100 91 113 193 203

Om te voorkomen dat je te veel kijkt naar de dagelijkse fluctuaties, berekent Omroep Zeeland iedere dag het zevendagentotaal per regio. Dat is het aantal nieuwe patiënten in de afgelopen zeven dagen.

Stijging Walcherse gemeenten

In de onderstaande grafiek brengen we dat zevendagentotaal in kaart voor vier Zeeuwse regio's. Daarbij valt op dat Walcheren een flinke stijging vertoont en nu de regio is met de meeste besmettingen in de afgelopen zeven dagen.

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken kun je deze weektotalen ook afzetten tegen het aantal inwoners. Dan kun je bovendien de besmettingsaantallen naast de drempelwaarden voor de risiconiveaus leggen zoals die gehanteerd worden op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Dit geeft een beeld van de ernst van de situatie. Bovendien kun je de regionale verschillen in deze weergave ook vergelijken met het Zeeuwse gemiddelde.

'Zeer ernstig'

In de onderstaande grafiek valt op dat Walcheren weliswaar in absolute aantallen besmettingen nu bovenaan staat, maar naar inwonertal het de regio Bevelanden is die bovenaan staat. Verder is te zien dat de stijging van het Zeeuwse gemiddelde doorzet en flink boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' uitkomt. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geconstateerd.

Wat verder opvalt is dat de regio's Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland nog onder de drempelwaarde voor 'zeer ernstig' zitten, maar wel een stijgende lijn richting die waarde vertonen.

Achterstallige registratie

Het RIVM meldt ook dat er in één dag tijd 25 Zeeuwen in het ziekenhuis zijn opgenomen met ernstige coronaklachten. Als dat aantal zou kloppen, zou dat zeer forse toename zijn. Gisteren meldde het RIVM twaalf ziekenhuisopnames, de dag ervoor was het er één en de twee dagen daarvoor heeft het RIVM nul ziekenhuisopnames geregistreerd.

Navraag bij beide Zeeuwse ziekenhuizen leert dat dit hoge aantal ziekenhuisopnames in de registratie van het RIVM niet kan kloppen. Vermoedelijk is er sprake van een achterstand in het verwerken van de gegevens bij het RIVM.