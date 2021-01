GOES kijkt vooruit en verlengt de eerste contracten

Stefan de Bert in actie voor GOES (foto: Frans van Pagee)

Beide spelers kwamen pas afgelopen seizoen naar GOES, maar door de coronapandemie speelden ze allebei nog niet veel wedstrijden voor de Bevelandse formatie. Ze kwamen allebei in zeven wedstrijden (alle competities) in actie.

Verdediger De Bert heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd. Van Hecke plakt er voorlopig een jaartje aan vast.

Hollander ligt al vast

Trainer Kevin Hollander tekende afgelopen zomer voor twee seizoenen en is dus ook volgend seizoen de eindverantwoordelijke bij GOES. Of en hoe het huidige seizoen wordt afgemaakt is nog niet bekend. De KNVB hoopt daarover na de persconferentie van aanstaande dinsdag meer over bekend te maken.