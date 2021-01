Man en vrouw opgepakt voor bezit nepwapen en bedreiging

Politieagent staat op het punt om zijn dienstwapen te trekken (foto: ANP)

De twee werden afgelopen dinsdag aangehouden, maar de politie heeft dat nieuws nu pas naar buiten gebracht. Vanwege de vermoedelijke bedreiging werden de verdachten namelijk beperkende maatregelen opgelegd. Dat betekent onder meer dat de verdachten alleen maar contact mogen hebben met hun advocaat. Maar het houdt ook in dat de politie terughoudend is in communicatie over deze zaak.

Contactverbod

De politie brengt de informatie over de aanhouding nu wel naar buiten omdat de mannelijke verdachte vanmiddag voor de rechter-commissaris is geleid en onder schorsende voorwaarden werd vrijgelaten. Hij mag het verdere verloop van de zaak dus in vrijheid afwachten. Wel is hem een contactverbod opgelegd vanwege zijn het conflict met de man uit Colijnsplaat. De vrouwelijke verdachte mocht woensdag al het politiebureau verlaten.

De aanhouding volgde op een melding van een 'verdachte situatie', meldt de politie. De twee werden 22.15 uur op de 1e Deltaweg bij Kats aan de kant gezet. Bij het doorzoeken van hun auto werd het nepwapen gevonden, waarna het tweetal werd aangehouden. Uit verder onderzoek bleek het om een balletjespistool te gaan. Verder was de auto niet apk-gekeurd.

Speed en motoren

Na de aanhouding werd ook de woning in Nieuwdorp waar de 43-jarige man verbleef doorzocht. Daarbij werden ruim veertig gram speed en twee motoren in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of het om gestolen motoren gaat. Tegen het tweetal wordt proces-verbaal opgemaakt.